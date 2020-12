La satisfacción de Campazzo Deportes 15 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NBA.COM MOTIVADO./ Facu disfrutó de su estreno en la NBA.

Fue derrota por 107-105 en el Chase Center el sábado ante los Warrios, pero el resultado es apenas una anécdota dentro de una noche inolvidable. Porque además de un sueño cumplido, para el cordobés Facundo Campazzo hubo una nota por demás positiva que le permite iniciar su camino con el pie derecho, por más que se trate de la pretemporada.

"Fue asombroso, fue un sueño hecho realidad. Esperé por esto durante toda mi carrera", dijo Facu en la atención a los medios después del partido.

Un tema de charla, sobre todo en la prensa local de Denver que recién lo empieza a conocer, fue la notable entrega defensiva del ex Real Madrid. Fue una verdadera pesadilla en el campo, con un nivel de intensidad que sorprendió a todos y que llevó a preguntar si puede sostenerlo durante toda la temporada. "Lo descubriremos más adelante, pero eso es lo que él hace. Lo dejará todo en el campo, el jugar duro es una habilidad", lo elogió su entrenador Michael Malone.

Para Facu, fue algo a lo que se siente habituado. "Me siento genial ahora mismo. Este es mi juego. Me gusta dar lo mejor de mí, siempre entrego el 100%. Quiero hacerlo por mis compañeros", resaltó antes de dejar bien clara su esencia: "Amo este juego. Me gusta jugar a esto y si disfruto, vale la pena".

A esperar el próximo capítulo de esta pretemporada, que será el miércoles frente a Portland Trail Blazers.