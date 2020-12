Banfield festejó en Tucumán Deportes 15 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Banfield se impuso a Atlético Tucumán por 2 a 0, al cabo de un aceptable encuentro disputado anoche, en el estadio "Monumental José Fierro", en el cierre de la primera fecha del Grupo B de la zona Campeonato de la Copa "Diego Armando Maradona".

Giuliano Galoppo, a los 13 minutos del primer tiempo, y Agustín Fontana, a los 36 del mismo período, marcaron los goles del "Taladro", que de esa manera dejó sin invicto a su rival.

Ambos equipos terminaron con diez jugadores por las expulsiones de Martín Payero, a los 4 minutos del segundo tiempo en el elenco de Javier Sanguinetti, y de Marcelo Ortíz, a los 29 de la misma etapa en el "Decano".

Banfield fue muy superior a su adversario y lo venció con justicia.



Próxima fecha (2ª): Campeonato. Zona A: Viernes 18/12, a las 21.10hs Arsenal vs Argentinos. Domingo 20/12, a las 19.20hs Independiente vs Boca, 21.30hs Huracán vs River. Zona B: Sábado 19/12, a las 19.20hs San Lorenzo vs Colón, 21.30hs Talleres vs Atlético Tucumán. Lunes 21/12, a las 21.30hs Banfield vs Gimnasia LP. Complementación. Zona A: Sábado 19/12, a las 17.10hs Patronato vs Aldosivi. Domingo 20/12, a las 17.10hs Lanús vs Defensa. Lunes 21/12, a las 19.20hs Central vs Unión. Zona B: Sábado 19/12, a las 17.10hs Godoy Cruz vs Newell’s. Domingo 20/12, a las 17.10hs Estudiantes vs Racing. Lunes 21/12, a las 19.20hs Central Córdoba vs Vélez.