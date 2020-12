Messi vs Neymar en octavos Deportes 15 de diciembre de 2020 Redacción Por CHAMPIONS LEAGUE

BUENOS AIRES, 14 (NA). - La serie que enfrentará al astro argentino Lionel Messi con el brasileño Neymar, en Barcelona de España vs París Saint Germain, se llevó ayer todas las luces del sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones.

En la sede de la UEFA en la ciudad de Nyon, en Suiza, se determinó el cuadro de la ronda de 16 equipos, con los dos mejores de cada uno de los grupos de la fase anterior, y con las únicas restricciones de no poder enfrentarse entre mismo país ni repetir choques de las zonas.

Así, entonces, los cruces sorteados (primero quienes serán locales en el partido de ida) quedaron con: Monchengladbach (Alemania)-Manchester City (Inglaterra); Lazio (Italia)-Bayern Munich (Alemania); Atlético Madrid (España)-Chelsea (Inglaterra); Leipzig (Alemania)-Liverpool (Inglaterra); Porto (Portugal)-Juventus (Italia); Barcelona (España)-Paris Saint Germain (Francia); Sevilla (España)-Borussia Dortmund (Alemania); Atalanta (Italia)-Real Madrid (España).

Los encuentros de ida de los octavos de final se llevarán a cabo el 16, 17, 23 y 24 de febrero, mientras que los de vuelta se disputarán el 9, 10, 16 y 17 de marzo del año próximo.

Los ganadores de cada uno de los cruces volverán a ser sorteados en marzo para determinar no solo los cuartos de final, sino también el resto del cuadro hasta la definición, prevista en Estambul, Turquía, el 29 de mayo.

Sin dudas, el cruce entre Barcelona y PSG será el que más se lleve todos los flashes no solo en febrero, sino también en la previa, porque Neymar sufrió una preocupante lesión este fin de semana.