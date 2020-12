Vélez necesita de una remontada "heroica" para eliminar a Católica Deportes 15 de diciembre de 2020 Redacción Por COPA SUDAMERICANA

FOTO ARCHIVO EN CHILE. Vélez visita hoy a Universidad Católica con la obligación de revertir un 1-2 de la ida.

BUENOS AIRES, 15 (NA). - Vélez deberá hoy, como visitante en Santiago, remontar la serie ante Universidad Católica de Chile si es que pretende avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana.

El encuentro se disputará a partir de las 21:30 (hora argentina) en el estadio "San Carlos de Apoquindo", de la capital chilena, con arbitraje del uruguayo Leodán González y televisación del canal Fox Sports.

El "Fortín" sufrió un revés por 2-1 en su estadio "José Amalfitani" hace una semana, por lo que necesitará, como mínimo, ganar convirtiendo dos goles.

Luego, empezarán todas las variables, ya que en caso de repetir el resultado habrá penales, y si vence por un gol de diferencia, pero convirtiendo de tres en adelante, también será semifinalista y esperará por el ganador de Lanús-Independiente.

Vélez, conducido por Mauricio Pellegrino, reservó jugadores en el inicio de su participación en la Fase Complementación de la Liga Profesional, donde ya no tiene chances de pelear por el título.

Como necesita convertir, el goleador Juan Lucero entraría de inicial por Thiago Almada, al igual que el desequilibrante Ricardo Centurión por Hernán de la Fuente, para intentar repetir su tanto del encuentro de ida, donde luego Vélez sufrió por Fernando Zampedri y Edson Puch.

Justamente el ex Atlético de Rafaela Zampedri no podrá estar disponible para el DT Ariel Holan, porque fue diagnosticado con coronavirus tras el viaje a Buenos Aires.

El reemplazante del goleador será Diego Valencia, mientras que el resto repetiría el equipo que inició la serie en Liniers con un valioso resultado.



U. Católica (2) - Vélez (1)



Estadio: San Carlos de Apoquindo. Árbitro: Leodán González (Uruguay). Hora: 21:30 (hora argentina). TV: Fox Sports.



Universidad Católica: Matías Dituro; Raimundo Rebolledo, Germán Lanaro, Valber Huerta, Alfonso Parot; Ignacio Saavedra, Luciano Aued; José Fuenzalida, Edson Puch, Gastón Lezcano; y Diego Valencia. DT: Ariel Holan.



Vélez: Alexander Domínguez; Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Luis Abram, Francisco Ortega; Ricardo Centurión, Pablo Galdames, Federico Mancuello, Lucas Janson; Juan Martín Lucero y Cristian Tarragona. DT: Mauricio Pellegrino.