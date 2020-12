Perdió Villa Dálmine Deportes 15 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El próximo rival de Atlético de Rafaela, Villa Dálmine, cayó anoche 3-1 en su visita a Tigre. La polémica por la actuación del árbitro se vuelve a llevar las miradas en la Primera Nacional. El Matador ganaba 1-0 con tanto de Luciatti, pero Lucas Comesaña le regaló un penal al conjunto de Victoria, que Magnín cambió por gol. El tercero fue anotado por Becker. Para el conjunto de Campana marcó un exAtlético, Sergio Sosa, cuando se jugaba la adición.



Otros resultados: Riestra 1 – Gimnasia Mendoza 3, Mitre de Santiago del Estero 1 – Nueva Chicago 1.



Próxima fecha (4ª): Campeonato. Zona A. Temperley vs Estudiantes RC, Estudiantes BA vs Atlanta, Agropecuario vs Dep. Morón, Ferro vs Platense. Zona B. Sarmiento vs San Martín (T), Def. de Belgrano vs Dep. Riestra, Gimnasia Mendoza vs Tigre, Villa Dálmine vs Atlético de Rafaela. Reválida. Zona A: Alvarado vs Barracas Central, San Martín (SJ) vs Mitre, Nueva Chicago vs Independiente Rivadavia, Brown Puerto Madryn vs Belgrano. Zona B: Brown (A) vs Almagro, Instituto vs Santamarina, Chacarita vs Gimnasia (J), All Boys vs Quilmes.