Tras el triunfazo ante San Martín en Tucumán, Walter Otta analizó el gran presente que atraviesa su equipo pero se mostró cauto y reconoció: "No nos sobra nada, tenemos un plantel corto y es una categoría muy difícil".

FOTO PRENSA ATLÉTICO GRAN PARTIDO. La Crema fue un justo ganador en Tucumán y se ilusiona con pelear por el ascenso.

Atlético de Rafaela tuvo un gran comienzo en el torneo de Transición de la Primera Nacional. Dos triunfos y un empate. Nueve goles a favor. Se sacó de encima a dos de los grandes candidatos que tiene la divisional para pelear por alguno de los ascensos a la Liga Profesional: Tigre y San Martín, este último en la difícil Ciudadela.



Luego del 3-0 ante el Santo tucumano, el entrenador de la Crema, Walter Otta, habló por medio del área de prensa albiceleste, y destacó: “Ganar acá se nos abre un panorama mucho más claro porque ya tenemos 7 puntos de 9”, aunque quiso mostrar cierta cautela: “Tenemos que ir partido a partido, hacernos cargo de que estamos punteros pero sabiendo que no nos sobra nada, tenemos un plantel muy corto, que hay que laburar partido a partido, pelota a pelota, jugada a jugada, y eso es lo que nos va a hacer seguir ganando partidos”.



En esta zona Campeonato B ya pasaron tres fechas y quedan cinco por jugar. El próximo domingo Atlético visitará a Villa Dálmine, y tras el arranque auspicioso –principalmente por el rendimiento que mostró y tuvo el equipo- muchos se ilusionan en Alberdi. “No podemos pensar más allá de Dálmine y eso es a lo que apuntamos ahora, después veremos que pasa en el próximo partido”, advirtió Otta.



Un plantel joven, con varios pibes que están sumando sus primeros minutos en la categoría. Sin dudas que el trabajo semanal, de la ‘cabeza’ es fundamental.



“Lo que hay que hacer es hacerles entender que falta mucho, si bien son cuatro partidos, esta categoría es muy difícil, todo es muy parejo”, declaró Otta, que luego agregó: “Hay que ir paso a paso, tranquilos, sabiendo que no podemos pensar más allá de Dálmine y eso es lo que nos ayudan los líderes que tenemos en el plantel como Bieler, Sara, Romero, Blondel, esos chicos que nos ayudan a nosotros a saber que no podemos pensar más allá de un partido, seguiremos pensando en el próximo y luego miraremos lo que venga”.



La euforia de los resultados positivos. La posición en la tabla. El fixture que le queda, donde ya jugó ante los ‘cucos’. Al respecto, Walter Otta remarcó: “Pasamos tres rivales muy difíciles pero eso no quiere decir que lo que viene sea fácil. En la B Nacional ningún rival es menos que otro, todo es muy parejo y hay que trabajarlo a todos los partidos. No es lo mismo jugar en Tucumán que en Campana, por el presupuesto que tiene un equipo y el otro, pero Dálmine tiene un entrenador muy inteligente, jugadores jóvenes como los nuestros y que corre mucho como nosotros, va a ser un partido difícil”.