Venden un histórico prostíbulo

"Excepcional terreno zona Pichincha, 33,59 metros de frente, superficie total 1.832 m2, 1.000 m2 cubiertos, único en su tipo", así promociona la inmobiliaria Biraró Propiedades la venta de uno de los edificios más emblemáticos de la historia no oficial de la ciudad de Rosario. La cotización es de 1,5 millón de dólares.

Se trata de El Paraíso, o la casa de Madame Safó, como se conoce popularmente al centenario prostíbulo de Pichincha 68 bis.

De acuerdo a La Capital, la publicación sobre la venta del edificio con el frente pintando de rosa, puertas de roble y rejas antiguas, inquietó a vecinos, historiadores del barrio y defensores del patrimonio de la ciudad que sospechan un futuro de picota detrás de la operación inmobiliaria.

La Capital intentó comunicarse con sus administradores pero no obtuvo muchas respuestas.

"Estamos haciendo reformas y modificaciones para la mejor atención de nuestros clientes", indicó una de las integrantes de la sociedad, y no aceptó más preguntas.