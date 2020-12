Test Drive Kia Seltos LX 1.6 A/T, el SUV compacto de la casa coreana Automotores 15 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El Kia Seltos llegó para cumplir una deuda pendiente de la marca en el mercado. No había tenido nunca un producto para el segmento B (chico o compacto) de los SUV´s. Esa categoría que inauguró Ford con la Ecosport y que dejó de ser una moda pasajera cuando adquirió tanta aceptación en la gente generando que prácticamente todas las marcas presentaran sus propuestas.

Para que tengan una idea, Seltos tienes rivales de la jerarquía como el flamante Volkswagen T-Cross, Jeep Renegade, Honda HR-V, Nissan Kicks, Ford Ecosport, Chevrolet Tracker y Renault Captur, entre otros.



DISEÑO EXTERIOR KIA SELTOS

Desde que Kia cambió definitivamente la imagen de sus productos con el Kia Soul, no ha desentonado en los diseños que presenta, mostrando siempre personalidad, distinción y carácter deportivo. El Seltos muestra una evolución y es el abanderado del nuevo lenguaje de diseño de la automotriz coreana, cuyos diseñadores califican de “audaz y dinámico”, para marcar la diferencia respecto a sus competidores.

El sello característico KIA sigue estando presente con esa gran parrilla Tiger Nose o Nariz de Tigre con detalles cromados. En este modelo está acompañada de unos faros halógenos muy alargados con una superficie adosada para las luces diurnas, un capot largo y paragolpes de gran personalidad. En la zona inferior aparece una generosa toma de aire y una especie de protector de bajos en color gris.



DISEÑO INTERIOR KIA SELTOS

Ingresamos en el habitáculo del Seltos y nos encontramos con un interior donde predomina la buena calidad de materiales y terminaciones. No nos sorprende tanto, la marca nos tiene acostumbrados. Lo que sí nos sorprendió fueron los espacios porque desde afuera realmente no parece tan espaciosa.

El volante de cuero, de buen grip, nos permite operar el equipo de audio, la tecnología Bluetooth y el control de velocidad crucero. Además, todos los comandos están ubicados de manera accesible. Hay buena visibilidad delantera y hacia atrás colabora la cámara de retroceso.



INSTRUMENTAL KIA SELTOS

El tablero de instrumentos presenta una gran visera para que la luz exterior no complique la visualización para el conductor. Además, el diseño favorece la visibilidad: fondo negro, números grandes en blanco y agujas rojas.

Son cuatro cuadrantes analógicos para el velocímetro, cuentavueltas, indicador de temperatura del líquido refrigerante y del nivel de combustible. En la zona central, aparece una computadora de abordo con un display de 3,5” para las informaciones básicas del viaje (kilometraje, consumos, autonomía, velocidad promedio) y las funciones del vehículo.

Realizamos las pruebas de error de velocímetro. Cuando el instrumento marcaba 100 km/h, la velocidad real era de 96 km/h; a 120 de velocímetro, 116 km/h reales, a 130 km/h indicados, la velocidad era de 126 km/h, arrojando como error promedio un valor de 3,4%.



EQUIPAMIENTO KIA SELTOS

¿Qué trae y qué le falta? La pregunta es recurrente a la hora de mencionar el equipamiento de un nuevo vehículo. También es importante determinar qué ofrece respecto a sus rivales del segmento. En el caso del Seltos notamos algunos faltantes que nos llamaron la atención.

La gran pantalla multimedia de 8” se lleva todas las miradas. Allí podemos operar el audio, ver información del viaje, observar las imágenes de la cámara de visión trasera y conectar las funciones del smartphone a través de Android Auto y Apple Car Play.



MOTOR, TRANSMISIÓN Y COMPORTAMIENTO KIA SELTO

El nuevo Kia Seltos está equipado con un propulsor naftero que ya probamos en otros vehículos de la marca y también de Hyundai. Podríamos decir que es un clásico rendido. Se denomina Gamma, un naftero de 1.6 litros y 4 cilindros en línea, doble árbol de levas y sistema CVVT de apertura variable continua de válvulas.



PRECIOS

El Kia Seltos se comercializa en Argentina con una sola versión, que incorpora caja automática y tracción simple.

La garantía es un punto diferencial de Kia respecto a otras marcas. Ofrece 5 años o 150.000 kilómetros. Una verdadera demostración de confiabilidad respecto al producto que están introduciendo al mercado.

El universo de los SUV´s compactos es muy amplio en Argentina. Por ello lo vamos a comparar con dos protagonistas principales del segmento, como el Ford Ecosport, cuyos precios van de $1.700.00 a $2.049.000, o el Volkswagen T-Cross, con un rango de $1.934.650 a $3.017.100.

