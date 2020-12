Natalia Denegri ganó 4 EMMY y ya suma 17 Información General 15 de diciembre de 2020 Redacción Por La conductora, productora y periodista argentina radicada en Miami obtuvo galardones por su ciclo “Corazones guerreros” y por su documental “Superhéroes”.

Natalia Denegri obtuvo cuatro premios Suncoast Emmy, que entrega la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión de los Estados Unidos. La conductora había recibido 6 nominaciones personales como productora y conductora y otras 12 para su equipo de trabajo.

Cabe destacar que si bien la ceremonia se suele llevar a cabo habitualmente en la ciudad de Orlando, en el centro del Estado de la Florida, en esta oportunidad -debido a la pandemia y las recomendaciones de seguridad de la CDC- se realizaron de forma online.

Dos de los premios que obtuvo Denegri este año fueron para su programa periodístico-infantil Corazones Guerreros, que se transmite todos los nes de semana por el canal americano MegaTV. El primer galardón fue en la categoría “Mejor Programa Infantil/Juvenil” para el especial “Proyecto Guajira”. Se trató de un especial en el que, junto a Proyecto Guajira, Fundación Hassenfeld ,Estefania Monch y Hasbro Toys, mostraron la realidad de los niños de las comunidades Wayuú y el cambio positivo que llevó a las comunidades de la zona sus ayudas en salud, educación, emprendimientos y la inauguración de la primera escuela de la zona, difundió Teleshow.

El segundo premio fue en la categoría “Documental de Servicio Público/Comunitario” para “Superhéroes”, producido por Trinitus Productions junto a MegaTV y Dream It Foundation que lanzaron junto a los niños del programa en medio de la pandemia en el programa para rendir tributo a los médicos, enfermeros y todos aquellos que estuvieron en la primera línea para asistir durante la pandemia.

“Hace dos años conocí las duras e inhóspitas condiciones en las que vivían las comunidades Wayuú en La Guajira. Año a año morían miles de habitantes de la zona, sobre todo niños que morían desnutridos, deshidratados e intoxicados por el agua contaminada… Pero todo cambió desde que llegó a sus vidas Armando Martínez. Él es director de Proyecto Guajira, un grupo solidario que se dedica a asistir a estas comunidades para revertir la cifra de fallecimientos y darles más y mejores oportunidades a sus habitantes. Como vocera de la Fundación Hassenfeld Family y junto a Estefanía Monch, de Hasbro Toys, a Nelson Bustamante de Dream It Foundation y a todo el equipo de Corazones Guerreros, quisimos colaborar con el gran trabajo de Armando y así logramos algo que se creía imposible: inaugurar la primera escuela para los Wayuú en La Guajira. Un lugar donde no sólo se puede aprender, sino que sirve como punto de encuentro para todas las familias. El especial de Corazones Guerreros trató sobre la inauguración de esta escuela y sobre todo el trabajo solidario y humanitario realizado y que haya sido reconocido por los Emmys, al igual que el documental sobre los ‘Superhéroes’ de la pandemia, demuestra que el contenido positivo y solidario es importante para la comunidad. Este es el segundo año consecutivo que Corazones Guerreros es galardonado como Mejor Programa Infantil y me llena de felicidad y orgullo, porque es un programa hermoso, positivo e inspirador para las familias hispanas de todo Estados Unidos”, expresó Denegri.

Los otros dos premios fueron para el impactante documental “Periodismo en Dictadura”, una pieza cinematográca producida por su casa productora, Trinitus Productions junto a Picante Films y Black Hole Enterprises y dirigida por Jorge González y Nelson Bustamante. La misma narra las vicisitudes que debió enfrentar el periodista Luis Olavarrieta para cubrir las protestas del año 2017 para el medio Caraota Digital, y que le dejó duras secuelas emocionales que lo afectan hasta el día de hoy.

El documental ganó en las categorías “Mejor Documental” (en el que compartió la victoria con el documental “Heridos por la Dictadura” de Infobae América) y “Mejor Edición Audiovisual”. “Con mi productora y todo mi equipo estamos cien por ciento comprometidos con la verdad y la lucha del pueblo venezolano y por eso, todos los años realizamos documentales que muestren al mundo lo que verdaderamente está pasando en Venezuela. Lo que hace Luis es la demostración más grande de la pasión por el periodismo y el compromiso con su gente, con su país y con la democracia y me enorgullece verlo premiado por la Academia”, agregó Denegri, quien ya recibió otros cinco Emmy por otros documentales sobre el régimen de Nicolás Maduro.

Los Emmy premian todos los años la excelencia en la industria de la televisión estadounidense. La National Academy of Television Arts and Sciences -NATAS- fue creada en 1955 para promover las artes y las ciencias de la televisión.

El nombre del premio tiene que ver con el término Immy, que se usó en los primeros tiempos de la televisión para identicar el tubo de registro de imágenes de las cámaras. Las iniciales de la palabra “imagen” en diminutivo, Immy, se transformaron en el nombre Emmy, de carácter más femenino. La estatuilla de los Emmy representa a una mujer y fue diseñada por el ingeniero Louis McManus, para la cual tuvo como modelo a su esposa. Su estatua fue la última en llegar de las 48 que se presentaron al concurso convocado, y ganó la competición. Las alas representan la musa del arte y el átomo representa el “electrón de la ciencia”.

Con los cuatro premios ganados, Denegri suma ya 17 premios en su carrera, siendo la única Argentina con un reconocimiento así a nivel internacional. Para el año que viene, Natalia tiene previsto el lanzamiento de su primera película de Hollywood junto al reconocido actor y productor internacional Henry Zakka y al director venezolano Alain Maiki, con quienes ya ganó premios en Festivales Internacionales de Cine por su primera película juntos, Uma.