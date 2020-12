Sensaciones y sentimientos Sociales 15 de diciembre de 2020 Por Hugo Borgna Leer mas ...

PROTOCOLOS SOCIALES NECESARIOS

Son una especie de antídotos contra el aislamiento y la -no siempre- justificable introversión, propia de todos nosotros, habitantes de una sociedad en la que resulta muy difícil descubrir cuáles son las ventanas abiertas. Se hace necesario saber determinar lo antes posible si esa afinidad que asoma puede crecer como amistad segura en el tiempo y en los sentimientos.

Existe otro trato, sonoramente llamado protocolar, que viene a ampliar el panorama y en él se apoyó, profundamente acertado, nuestro Julio Cortázar cuando teorizó sobre el encabezamiento de una carta.

¿Se debe poner “querido”? No para todas las situaciones; en todo caso, posiblemente será mejor “estimado”, pero no para enviar una misiva a alguien a quien le estamos reclamando un pago. Entonces, ¿“De mi consideración”? Está un poco mejor, aun cuando incluye matices como “de mi mayor consideración”, si se pretende marcar una diferencia de trato que no implique mostrar afecto. Finalmente, ¿el nombre a secas? Tampoco: no transmite el preciso estado de ánimo.

Como en este tema, igual que en el de establecer cuál el sexo de los ángeles, lo más probable será que no se llegue a ninguna conclusión, por lo que lo dejaremos como está, ya que como se ha planteado da el marco justo para la teoría precisa-imprecisa de este tema.

El requisito esencial, ahora, es encontrar un punto medio entre el trato indiferente y el decididamente afectuoso, que nos deje satisfechos con nosotros mismos y ante los interlocutores ocasionales.

Para empezar, al ser muchos y constantes los encuentros casuales (en los comercios o en conversaciones en la calle, por ejemplo) quitémonos la permanente máscara de inaccesibles. Relajémonos. Nos sentiremos de repente cómodos por estar participando de una comunidad en la que, igual que nosotros, hay muchos que tienen problemas o inconvenientes que los están preocupando y originan que se les endurezca el gesto.

Un “buen día” dicho con convicción, hacia quien nos está escuchando, abre un importante portón para un buen clima. Como no es normal contar confidencias, será bueno decir lo justo y necesario, aunque no con la síntesis de los históricos -y ya casi olvidados- telegramas. Si además la despedida es amable, habremos logrado un momento de buena comunicación, y también habrá nacido una pequeña célula de integración que se multiplicará rápidamente.

Si sumáramos el tiempo de esas situaciones cotidianas, llegaríamos a la conclusión de que representan algo como una media vida en la que habremos irrumpido y participado del ámbito personal de otros. Si esos pequeños contactos han significado algo para nosotros, seguramente igual habrá sido para los otros participantes. Habrá sido como haber visto a alguien desde una ventanilla de ómnibus a otro, y que para él, la visión haya sido de igual y fugaz intensidad.

Si agregamos las palabras que abren hasta montañas (acuérdense de Alí Babá), tendríamos el mismo y mayor efecto inmediato con solo incorporar “por favor” y, en la despedida, “gracias”

Verdaderamente también deberíamos agregar una sonrisa; el momento sea ideal y el objetivo de tratarnos bien no pesará como un sacrificio de nuestro amado yo. Pero es sabido que estamos pidiendo demasiado. El apuro (¿no lo estaremos usando como excusa?) justifica todo y nos lleva peligrosamente hacia la intolerancia básica. Ese cambio puede verse como un objetivo. Mientras, generemos buenos momentos en los encuentros casuales.

Percibiremos entonces, como Alí Babá, lo fácil puede resultar abrir montañas.