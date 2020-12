Traferri apuntó contra Sain Locales 15 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El senador Armando Traferri se defendió este lunes de las graves acusaciones que hizo en su contra el exfiscal Gustavo Ponce Asahad, preso e imputado por recibir coimas, en el marco de una causa por juego ilegal que investiga la Justicia rosarina. En conferencia de prensa, el representante del departamento San Lorenzo y presidente de la bancada justicialista en la Cámara Alta y aseguró que tiene guardadas las comunicaciones con Ponce Asahad y anticipó que "cuando llegue el caso" pondrá su celular a disposición de los investigadores, "para que se corroboren las mentiras" pronunciadas por el exfuncionario del MPA. No obstante, aclaró que eso sucederá "cuando tenga garantías".



SEGURIDAD VERSUS INTELIGENCIA

El senador reavivó la interna que viene sosteniendo con el ministro de Seguridad de la Provincia, a quien acusó de obstaculizar el vínculo entre el Parlamento santafesino y Omar Perotti. "Cada vez que el gobernador intentaba tener una buena relación con la Legislatura o con la oposición, aparecía Saín y se terminaba todo", señaló. "El ministro parece más un comentarista político (que un ministro)", agregó José Luis Vázquez, abogado de Traferri, sentado a su lado en la conferencia de prensa. "¿Quién sabe el plan de seguridad que presentó Sain? Cuando no se puede ganar una batalla desde la política, se elimina al oponente", añadió el letrado. Y luego disparó: "esto es una operación de Inteligencia. Sain tiene el manejo del MPA, que sigue integrando a pesar de estar de licencia. Las declaraciones de Ponce Asahad son una manipulación de los fiscales". "La provincia no tiene Ministerio de Seguridad, tiene agencia de inteligencia y un brazo armado que es el Ministerio de Seguridad", insistió. Traferri aclaró que sus diferencias con Sain no son "de ahora". "Venimos de una vieja disputa, de miradas y concepciones distintas de lo que debe ser la Justicia".



DENUNCIAS Y AMENAZAS

El senador sanlorencino afirmó que viene denunciando la connivencia policial con sectores de la Justicia y la política desde el año 2010, y contó que tanto él como su familia han sido víctimas de intimidaciones y hechos muy violentos, tales como el incendio de un auto, balaceras y secuestros. "Tengo todo documentado para mostrarlo", aseveró. "Debo ser el único senador que hizo una denuncia vinculada al narcotráfico en sus vínculos con la policía y la justicia. No vengo a victimizarme, vengo a contarles hechos concretos de la realidad, tengo pruebas respaldatorias. No hablo en supuestos, no me equivoco ni guiono, cuento mi verdad, la que respaldo con documentación", cerró.