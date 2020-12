Mañana vuelve el tren Tucumán - Retiro

El tren tucumano que une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Cevil Pozo, localidad ubicada a 12 kilómetros de San Miguel de Tucumán, volverá a conectar ambas estaciones a partir de este miércoles 16 de diciembre. El servicio mantendrá su tarifa previa a la pandemia y sumará a San Nicolás como parada, a las 13 en las que ya se detenía. Los pasajes ya están a la venta en la web de Trenes Argentinos hasta el 31 de enero inclusive.

El tren contará con dos frecuencias semanales que partirán a las 13:05 los domingos y miércoles desde Retiro, retomando a las 12.45 los martes y viernes desde la localidad tucumana. En tanto, el costo del boleto entre cabeceras será de 770 pesos para primera y 925 pesos para pullman. Por el momento no habrá servicios de camarote.

La venta de pasajes se encuentra disponible hasta el 31 de enero y podrá ser efectuada a través de la web https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes.

El servicio se detendrá en las 14 estaciones del recorrido: Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, San Nicolás, Rosario Sur, Rosario Norte, Gálvez, Rafaela, Sunchales, Ceres, Pinto, Colonia Dora y La Banda. “El transporte ferroviario es un servicio imprescindible para los pasajeros y pasajeras porque permite cubrir grandes distancias a un costo accesible, es por eso que me genera una alegría inmensa poder anunciar su retorno. Además, junto al gobierno nacional seguiremos trabajando arduamente para que el tren vuelva a cumplir el rol social que tenía”, expresó Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos. Las personas que ingresen a territorio santafesino, santiagueño y tucumano, deberán cumplir con las medidas sanitarias impuestas por las autoridades provinciales y municipales.

Cabe recordar que el servicio se había interrumpido en marzo pasado al anunciarse el aislamiento social y preventivo por parte de las autoridades nacionales y retorna después de más de nueve meses. Para garantizar las medidas de prevención y mantener la distancia social, se reducen los lugares disponibles para la venta.

Los pasajes se podrán adquirir a través de la página https://trenesargentinos.gob.ar/, exceptuando a las personas jubiladas y discapacitadas que deberán hacerlo en las boleterías. Será obligatorio utilizar tapabocas en todo momento, no sólo en las estaciones sino también sobre la formación.



MEDIDAS DE PREVENCION

A todos los pasajeros, al momento de abordar el tren, se les controlará la temperatura y durante el viaje deberán respetar los asientos asignados, permitiendo únicamente la movilidad para la utilización de los sanitarios. El descenso y el retiro del equipaje deberán ser ordenados, manteniendo el distanciamiento social y respetando las medidas sanitarias establecidas por cada jurisdicción. La ventilación de las unidades se realizará antes, durante y después del viaje, mientras que la higiene de los sanitarios será de forma permanente. Asimismo, el tren contará con cartelería visible para que se mantenga la distancia social. El salón comedor y el coche camarote no funcionarán en ninguno de los servicios y se utilizarán para aislar, si hubiera, a las personas que presentaran síntomas compatibles con el Covid-19, hasta llegar a destino donde se le prestará la asistencia sanitaria correspondiente.



CAMBIO DE PASAJES

Para realizar el cambio de pasajes adquiridos en boleterías antes de la pandemia, se deberá solicitar un turno previo para acercarse a la ventanilla a realizar el trámite. La gestión deberá efectuarse en la web https://turnoslargadistancia.sofse.gob.ar/turnos-solicitud escogiendo el día y horario para presentarse en la boletería. La documentación requerida es la constancia del turno, el documento del/los viajante/s y el/los número/s de pasaje/s correspondiente/s para efectuar el cambio. Aquellas personas que adquirieron su pasaje por la web podrán modificar su pasaje o solicitar el reintegro únicamente a través de la página web de Trenes Argentinos https://trenesargentinos.gob.ar.

Esta medida tiene como objetivo evitar las aglomeraciones en las estaciones y seguir permitiendo el distanciamiento social.



SERVICIOS

* Domingo y miércoles de Retiro (Mitre) a las 13.05.

* Martes y viernes de Cevil Pozo a las 12.45.



TARIFAS

* 770 pesos en primera

* 925 pesos en pullman

El camarote no estará habilitado, en una primera etapa



BENEFICIOS EN LA

COMPRA DE PASAJES

* 10% de descuento para compras online de todos los pasajes.

* Menores de 3 a 12 años pagan la mitad del pasaje.

* Menores de 3 que no ocupan asiento no pagan pasaje

* Jubilados y pensionados, 40% de descuento. Presentando certificado de jubilación o recibo de sueldo, únicamente de forma presencial en boletería.

* Los discapacitados viajan gratis. Retiro de pasaje, con 48 horas de anticipación, con original de DNI y certificado de discapacidad. Si el certificado indica con acompañante, este también viaja gratis.