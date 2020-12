800 estudiantes de todos los niveles recibieron acompañamiento educativo Locales 15 de diciembre de 2020 Redacción Por Se desarrolló durante todo el año. Esto fue posible gracias al Departamento de Inclusión Educativa de la Secretaría de Educación, con un equipo de 60 profesionales, entre coordinadoras, tutores y docentes.

La Municipalidad de Rafaela acompañó a lo largo de este año, a más de 800 estudiantes de todos los niveles de la educación obligatoria. Se debieron reinventar las estrategias, adaptándose casi por completo a la virtualidad, y redoblar los esfuerzos para sostener las acciones en los lugares donde más se las necesitaba.

Este acompañamiento se llevó a cabo con el Departamento de Inclusión Educativa de la Secretaría de Educación, que es coordinado por la profesora Vanina Ramírez y está integrado por un equipo de más de 60 profesionales, entre coordinadoras, tutores y docentes.

Bajo este paraguas se incluyen una batería de políticas diseñadas a la medida de cada una de las personas a las que se dirigen los esfuerzos. Todas comparten la mirada socioeducativa, el acompañamiento personalizado y, como bien mencionó Ramírez, “la construcción de vínculos afectivos basados en la confianza mutua y en el reconocimiento del otro”, sin los cuales, nada de esto sería posible.

La secretaria de Educación, Mariana Andereggen, expresó su reconocimiento “al tremendo trabajo del equipo de coordinadoras, tutores y docentes”. “Quiero felicitarlos porque fueron el corazón de que esto siga funcionando. Y porque, más allá de su profesionalismo, aportaron creatividad, compromiso y constancia para seguir acompañando y llegar adonde había que llegar".



DESAFIOS

Asimismo, la funcionaria mencionó una serie de desafíos que plantea el 2021: ”Por relevamientos y conversaciones con directivos de escuelas de los diferentes niveles, sabemos que hay un porcentaje importante de estudiantes que han tenido un vínculo esporádico con las escuelas o que directamente se ha interrumpido. Esto nos obliga a redoblar esfuerzos con nuestras políticas, por medio de las cuales acompañamos y complementamos al sistema educativo obligatorio”.

“Una de las acciones inmediatas a llevar adelante, que tendrá lugar en las siguientes semanas y se sostendrá sin interrupción durante todo el verano, es la de revincular a estudiantes del último año del secundario con sus escuelas, para que puedan cerrar este ciclo antes del 30 de marzo, fecha límite que fijó el Ministerio de Educación como cierre del ciclo lectivo”, especificó Andereggen.

También destacó que “se implementaría de manera articulada con supervisores y directivos de las escuelas secundarias e incluiría visitas domiciliarias y acompañamientos académicos de la mano de un equipo del Departamento de Inclusión Educativa”.

Como bien puntualizó la Secretaria de Educación, “entre los estudiantes que se desvincularon, hay situaciones muy complejas, condicionadas por una realidad familiar y social que no les permitió la continuidad pedagógica. No sólo por la brecha tecnológica, sino también por la desigualdad previa en lo que hace a disponibilidad de espacios y tiempos para dedicar a las tareas escolares y a las posibilidades concretas de acompañamiento que tuvieron en sus familias”.



PROGRAMAS

El Departamento de Inclusión Educativa cuenta con dos programas orientados a las infancias. El Taller de Acompañamiento Educativo Primario, distribuido en cinco sectores, desde los cuales se acompaña a estudiantes de primer ciclo y el programa de Alfabetización, un espacio de acompañamiento a la trayectoria educativa de niños y niñas que presentan dificultades en relación al aprendizaje de la lengua escrita. El mismo se desarrolla desde hace tres años en diferentes barrios de la ciudad.

El Programa Bicentenario de Inclusión Educativa encuadra sus acciones en un público adolescente. Esta política pública se implementa desde hace once años, con el objetivo de acompañar y sostener a chicos y chicas de los primeros años del secundario. Específicamente, a estudiantes que cursan el primer y segundo año, momentos en los que se registran mayores dificultades.

Luego, hay varios programas dirigido al público joven y adulto. En primer lugar, el Seguila Igual, que acompaña a estudiantes de secundaria que son mamás y papás, con el objetivo de que sostengan los procesos de aprendizaje, minimizando los obstáculos que puede representar la crianza. Para lograrlo, brinda a sus participantes la opción de elegir una beca educativa o el cupo en jardines municipales para sus hijos e hijas, a lo que se suman una serie de talleres participativos que abordan temáticas de interés para el grupo.

En segundo lugar, está el Programa Seguila! dirigido a estudiantes jóvenes y adultos que culminaron el cursado de la escuela secundaria, pero adeudan materias. Se los acompaña a través de clases de apoyo y tutorías, que les permiten organizarse, preparar las materias, rendir y completar esta etapa tan importante en sus vidas.

Por último, hay dos programas del Departamento, orientados específicamente al público adulto. Por un lado, el Acompañamiento Barrial a alumnos y alumnas que cursan en el EEMPA Virtual Nº 1330, que se desarrolla en diferentes vecinales de la ciudad. Por otro, el Acompañamiento a participantes del Centro Municipal de Capacitación en Oficios y a empleados y empleadas municipales, que cursan el secundario en el mismo EEMPA o en el Bachillerato para adultos de UTN. Muchas son mujeres con hijos e hijas que, de otra manera, no podrían retomar su educación secundaria. En ambos casos, se implementan clases de consulta y tutorías personalizadas.