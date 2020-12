“Una cuenta pendiente que tiene la ciudad y el gobierno de Castellano” Locales 15 de diciembre de 2020 Redacción Por Así lo afirmó el concejal Leonardo Viotti, tras participar de la presentación del proyecto de renovación del Área Central, correspondiente al Plan Urbano Rafaela que se realizó en el Complejo Cultural del Viejo Mercado.

Los concejales ayer participaron de la presentación del proyecto de renovación del Área Central, correspondiente al Plan Urbano Rafaela que se realizó en el Complejo Cultural del Viejo Mercado y al finalizar el concejal Leonardo Viotti opinó al respecto: “Es una cuenta pendiente grande que tiene la ciudad y el gobierno del intendente Castellano porque ya hace tiempo que hay distintas problemática que se dan en ese sector y que deben ser resueltas. Está la cuestión hídrica, la cuestión de tránsito, la movilidad sustentable; poner un poco más lindo todo esa área céntrica”.

“Ese sector necesita obras. Hoy se mostró un proyecto, una idea, que si bien está incompleta porque hay muchos puntos que todavía no están resueltos, por ejemplo lo que tiene que ver con la ciclovía por Bulevar Santa Fe que no está resuelto al 100%; lo que tiene que ver con el área frente a la Jefatura, ese cruce tampoco está resuelto. Pero este es un comienzo y es cierto que se están atendiendo muchas de esas problemáticas y después hay que ver cómo se va a financiar, que es parte de las pregunta que se hicieron y todavía no se sabe, al igual que cuándo se va a terminar esta obra y cuánto tiempo va a demandar”, precisó Viotti. Asimismo el edil radical dijo que “se habla de un aporte público en principio, que el proyecto de presupuesto que vamos a discutir en estos días incluye una parte, pero no está todo el dinero ahí; veremos, ojalá haya suerte, se resuelvan estas cosas que faltan y que son necesarias y aparezca el dinero, para que cuanto antes se lleve a cabo esta obra, que desde hace tiempo se le viene prometiendo a los rafaelinos”. Viotti reiteró que el proyecto le parece interesante pero que tiene muchas cuestiones a definir.