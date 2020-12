Fue presentado el proyecto de refuncionalización del Área Central Locales 15 de diciembre de 2020 Redacción Por “Este proyecto tiene que ver con pensar una ciudad para los próximos 50 años, vinculada con el área metropolitana. Consideramos que era momento de empezar a intervenir en un lugar que sea de todos”; expresó el intendente refiriéndose a la Plaza 25 de Mayo y sus alrededores.

FOTO COMUNICACION SOCIAL INICIATIVA. El intendente y parte de su equipo presentaron ante los concejales y la sociedad local lo que será la refuncionalización de la Plaza 25 de Mayo y su entorno.

Este lunes, en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, el intendente Luis Castellano presentó el proyecto de refuncionalización de la Plaza 25 de Mayo y su entorno. Este plan se encuentra en el marco del Proyecto de Área Central. Estuvo presente Carlos Maina, actual secretario de Empresas y Servicios Públicos de la Provincia de Santa Fe y ex secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Rafaela, quien tuvo a su cargo los comienzos del proyecto. Además, el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano del municipio, Diego Martino; la secretaria de Obras y Servicios Público, Bárbara Chivallero; los concejales y el equipo de profesionales que intervino en la propuesta.

“Hoy podemos poner en común este anteproyecto en el que veníamos trabajado y dialogando con diversas instituciones: los Colegios Profesionales, Paseo del Centro, Centro Comercial, entre otros. Este es un proceso que comienza con Carlos Maina, y creímos importante y necesario, empezar un Plan Maestro de todo lo que es el área central. Es decir, una zona más extensa a las cuadras de las que denominamos centro”; indicó Castellano.

“El proyecto comprende desde el Ferrocarril Belgrano hasta la Plaza 25 de Mayo, los ex Almacenes Ripamonti, toda la remodelación de la parte del centro, el edificio del Viejo Mercado, avenida Mitre, la primera parte del ferrocarril Mitre con su remodelación y lo que va a ser el Centro Metropolitano de Arte para eventos”; describió el intendente.

“Rafaela necesitaba y necesita un proceso de recuperación de toda esta área. Con la llegada de la pandemia, nos puso un paréntesis en todos estos temas y nos obligó a tener que dedicarnos a todo lo que fue la urgencia; situación que no ha terminado”. Y agregó que sin embargo, “ahora tenemos un respiro como para poder retomar los proyectos que teníamos en carpeta e impulsamos como Gobierno local y con el apoyo del Gobierno provincial”.

Al mismo tiempo Castellano afirmó que “este proyecto tiene que ver con pensar una ciudad para los próximos 50 años, vinculada con el área metropolitana. Toda la enorme inversión en obra pública que se viene haciendo en los últimos años ha sido llevada fundamentalmente a los barrios de la ciudad. Es por ello que consideramos que era momento de empezar a intervenir en un lugar que sea de todos”.



CAMBIOS EN EL DISEÑO URBANO

“La plaza es el centro de la ciudad; un espacio verde donde las familias y los jóvenes se juntan y se quedan a disfrutarlo. Por ello, es necesaria la remodelación de este sector porque sufre inundaciones. Se necesita cambiar el sistema de desagüe y el adoquinado. Es así como adaptamos una plaza pensada hace casi 140 años a lo que se necesita hoy”; explicó el intendente. Además, manifestó que “dentro de esto, aparece el tránsito vehicular, la bicicleta y la pandemia que nos provoca a nivel de diseño urbano, cambios que son paradigmáticos donde claramente los espacios tienen que ser más grandes, donde necesitamos más espacio para juntarnos y donde la presencia del peatón y del ciclista toman una preponderancia que, si bien ya la tenían, ahora se acentúa mucho más”. El intendente Castellano aclaró: “Esto es parte de un plan de obras públicas que nosotros teníamos proyectado como equipo de Gobierno, que se vio interrumpido por la pandemia pero que ahora estamos volviendo a retomar. Este plan incluye una importante cantidad de obras públicas; algunas ejecutadas con fondos municipales, otras ejecutadas, diseñadas y pensadas junto con el Gobierno Provincial; y otras palancadas y licitadas por el Gobierno nacional.



FRESCURA PROFESIONAL

Por su parte, Carlos Maina recordó que “comenzamos este proyecto más o menos a mediados del año pasado, cuando Luis nos dio las instrucciones para que empecemos a trabajar en esto. Una de las primeras cosas que detectamos fue que necesitamos fortalecer el equipo de trabajo y ahí comenzamos con Bárbara, Cecilia y Luciano, a buscar profesionales que nos pudieran acompañar en este nuevo trabajo”. “Se empezó con una serie de talleres internos que nos sirvieron para ver dónde estamos parados y después comenzamos a hacer talleres con las diferentes instituciones. Lo lindo de este equipo que formamos fue la frescura de los profesionales que vienen de fuera. Pero también tenía una cosa muy importante de los profesionales de la municipalidad, que son las lecciones aprendidas, que son nada más ni nada menos, que los errores que cometemos a lo largo de nuestra carrera profesional, que son cosas que se van creando en el conocimiento del profesional del municipio”; agregó. Asimismo, Maina se refirió al trabajo realizado diciendo que “se hizo con mucha seriedad, profesionalismo y siempre sabiendo lo que representa el área central para los rafaelinos y rafaelinas. No solamente es una zona comercial, sino que también es donde socialmente nos encontramos y la postal segura de todos los visitantes que vienen a la ciudad”.