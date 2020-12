Brasileños lo exculpan al presidente Bolsonaro Notas de Opinión 15 de diciembre de 2020 Redacción Por POR SU GESTION DEL CORONAVIRUS

FOTO ARCHIVO JAIR BOLSONARO. Más de la mitad de brasileños liberan de culpas al Presidente.

Más de la mitad de los brasileños consideran que el presidente del país, Jair Bolsonaro, no tiene culpa o responsabilidad de los más de 181.000 muertos en el país debido a la pandemia del coronavirus, según una encuesta elaborada por el Insituto Datafolha.

Un 52% de los entrevistados opinó que Bolsonaro "no tiene ninguna culpa" por los decesos registrados en el gigante sudamericano a causa de la crisis sanitaria, frente al 47% que opinaba de esa manera en la anterior encuesta, realizada a finales de agosto.

Por otro lado, el 38% de los entrevistados cree que el líder ultraderechista es "uno de los culpables", pero no el principal, mientras que un 8% considera que es el "principal culpable" de las muertes, de acuerdo con la encuesta, publicada el domingo en el periódico "Folha de Sao Paulo".

Pese a que la mayoría de la población exime de responsabilidad a Bolsonaro, uno de los gobernantes más negacionistas sobre la gravedad real de la crisis sanitaria, un 42% de los consultados calificó como "mala o pésima" a la actuación del jefe de Estado frente a la pandemia.

Mientras tanto, el 27% evaluó las acciones del Presidente como "regulares" y un 30% como "óptimas o buenas".

Asimismo, la mayor parte de los entrevistados (53%) dijo que Brasil "no hizo lo que era necesario" para evitar las más de 181.000 muertes por la COVID-19, en tanto que el porcentaje restante se divide igualmente entre los que opinaron que nada podría evitar ese número (22%), en tanto que los que entienden que el país tomó las medidas necesarias para evitarlas (22%).

La encuesta de Datafolha igualmente muestra que la popularidad del Ministerio de Salud, comandado por el general Eduardo Pazuello desde junio tras la caída de dos antecesores, sigue decreciendo.

Un 35% de los brasileños calificó el desempeño de la cartera como "óptimo o bueno", después de que el Ministerio alcanzó una aprobación récord del 76% a inicios de abril, cuando era encabezado por Luiz Henrique Mandetta, destituido del cargo poco después por sus profundas divergencias con Bolsonaro.

El sondeo se llevó a cabo mediante entrevistas realizadas por teléfono a 2.016 personas entre los días 8 y 10 de diciembre y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

Los nuevos datos divulgados conforman otra encuesta publicada por el rotativo "Folha de Sao Paulo", que mostró que la tasa de aprobación del Gobierno de Jair Bolsonaro se mantuvo en el 37%, la mayor desde que asumió el poder en enero de 2019, pese al recrudecimiento de la pandemia en el país.

Sin embargo, la gestión de Bolsonaro para hacer frente a la emergencia sanitaria en Brasil, uno de los tres países más afectados en el mundo junto a Estados Unidos y la India, ha sido cuestionada por diferentes sectores.

Hace unos días, el Presidente volvió a restarle importancia a la crisis sanitaria y afirmó que Brasil está "en el finalito de la pandemia", a pesar de las alertas de los especialistas en salud de que el país ya atraviesa una segunda ola, sin haber superado la primera.