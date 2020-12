Todesca Bocco ve "una recuperación del salario" Nacionales 15 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO TODESCA BOCCO. La funcionaria cuestionó el bajo nivel de cooperación internacional en la pandemia.

BUENOS AIRES, 15 (NA). - La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, aseguró que en 2021 habrá "una recuperación del salario" y consideró que la peor etapa de la pandemia "ya fue superada".

"Para el 2021 vemos una recuperación del salario real. Si la demanda no se recupera, ¿por qué vamos a crecer?", subrayó Todesca Bocco en declaraciones radiales.

"No tenemos la vaca atada: en 2021 vamos a prestar atención a la suba de precios, la puja distributiva y lidiar con los problemas de la economía argentina, pero en un entorno de crecimiento", agregó.

La funcionaria consideró que en esta crisis "el nivel de cooperación internacional ha sido muy bajo".

También llamó a "fortalecer los impuestos en aquellos sectores que tienen mayor capacidad contributiva y en aquellos que no están debidamente gravados".

En tanto, valoró como "atendible la discusión de suspender las PASO" en 2021.

"Hay que entender el punto de partida, Argentina venía de una crisis muy fuerte y apenas arrancamos llegó la pandemia. La etapa más fuerte del impacto de la pandemia fue superada", sostuvo.

"Al inicio del año ya tomamos medidas y después vino la pandemia, entonces tuvimos que girar la política económica y morigerar el impacto de la pandemia. Ahora tenemos que volver a la agenda de la producción y el trabajo", indicó.

Y concluyó: "Cuando se arruinan las cosas, se arruinan rápido. La reconstrucción es mucho más dificultosa y lenta. Hemos perdido mucho".