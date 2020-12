No hubo acuerdo en el conflicto en los puertos Nacionales 15 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO QUEQUEN. El puerto más profundo de Argentina.

BUENOS AIRES, 15 (NA). - La parálisis en los puertos de granos de todo el país cumplió su sexto día, ya que no hubo avances ayer en las negociaciones entre la industria y los gremios, mantenidas ante el Ministerio de Trabajo.

El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) del departamento San Lorenzo (Santa Fe) informó que decidieron continuar con la huelga que paraliza los puertos agroexportadores argentinos, principal fuente de divisas del país.

La medida comenzó el miércoles impulsada por la Unión Recibidores de Granos y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines.

Luego, se sumó el sindicato de aceiteros, que esta tarde decidirá si vuelve a prorrogar el paro o lo levanta.

Durante la reunión en Trabajo con representantes del Soea y la Federación Aceitera, no se pudo acercar posiciones ni hubo aceptación de un pedido de tregua que permita reactivar las labores en las procesadoras de cereales y oleaginosas.

El Gobierno comenzó a notar una fuerte merma en el ingreso de divisas, pero sobre todo se calculan importantes pérdidas a futuro, ya que no salen barcos con envíos al exterior desde el miércoles último.

Las pérdidas para el sector agroindustrial, estimadas en unos 100 millones de dólares diarios, comenzaron a trasladarse a los productores, que no pueden comercializar su cosecha de trigo en tiempo y forma.

En tanto, la Delegación Necochea-Quequén de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales denunció estar siendo "víctima de una medida de fuerza impulsada por los Recibidores de Granos, que pretende asumir la representación gremial del personal de la entidad".

"Desde hace medio siglo, el sindicato que representa a los trabajadores de la entidad es UTEDYC (Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles)", aclaró esa delegación.