Guzmán se refirió a la negociación con el FMI Nacionales 15 de diciembre de 2020 Redacción Por EL GOBIERNO AVANZA A "PASOS FIRMES"

PRENSA MINISTERIO DE ECONOMIA MARTIN GUZMAN. Podría cerrarse un acuerdo "entre marzo y abril próximos".

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El ministro de Economía, Martín Guzmán, pronosticó un "horizonte de recuperación claro para 2021" y destacó que el Gobierno avanza a "pasos firmes" en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar deuda por unos u$s 44.000 millones, que podría cerrarse "entre marzo y abril próximos".

El funcionario pidió a toda la dirigencia una "legitimación y respaldo amplio para que la estabilización económica sea una política de Estado".

"Restaurar la sostenibilidad de la deuda fue política de Estado y mantenerla también", destacó, y reconoció que "a pesar del incremento del gasto en términos reales, también hay una reducción del déficit por el aumento de ingresos fiscales".

Sobre la negociación con el Fondo Monetario, que el Gobierno pretende alcanzar en 2021, Guzmán pidió "no atarse a tiempos determinados, porque la prioridad es hacerlo bien", al participar en forma virtual de la Cumbre GZERO Latinoamérica 2020 de Eurasia Group.

Estimó que las negociaciones podrían cerrarse entre marzo o abril y sostuvo que desde el Gobierno están "trabajando en forma positiva" para cerrar el diálogo.

Sobre el vínculo con el Club de Paris, dijo que el objetivo es que exista una "reprogramación de los pagos" y sostuvo que el objetivo es desarrollar el mercado interno para "elevar los niveles de ahorro en nuestra propia moneda y tener más inversión doméstica".

Por otra parte, admitió que "llegar al equilibrio fiscal va a llevar más tiempo que lo que se pronosticaba antes de la pandemia" y advirtió que "la reestructuración de la deuda constituye una condición necesaria pero no suficiente para resolver los problemas macro" de la Argentina.

Ratificó que este año "va a terminar con una inflación casi 20% menor al 2019" y que en noviembre -cuyo dato oficial se conocerá hoy- "será menor a octubre".

"Buscamos reducir la inflación a un ritmo factible, que es el que presentamos en el Presupuesto", señaló el titular del Palacio de Hacienda.

Guzmán admitió que "la pandemia afectó fuertemente los planes, pero se pudo avanzar en la reestructuración de la deuda, parte fundamental en el proceso de estabilización".

"Los últimos meses muestran un panorama mejor. Hay una recuperación cada día más sólida. Tenemos tres meses de actividad económica repuntando. La recaudación creció sobre la inflación en los últimos meses. La brecha cambiaria se ha reducido fuertemente. Esperamos un 2021 positivo, con el país creciendo", graficó.

Dijo que el propósito del Gobierno es "ir acumulando reservas internacionales que permitan los controles de capitales, que son defensivos y se corresponden con una situación de emergencia, para poder ir hacia unos escenarios macro prudenciales".

Acerca de la situación social, admitió que el 40% de pobreza es "un problema que debemos resolver" y sostuvo que "la forma de ordenar es arreglando los problemas fundamentales que tiene la economía y la sociedad".