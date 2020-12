El excelente año del Turismo Pista Deportes 14 de diciembre de 2020 Redacción Por CIERRE EN OLAVARRIA

PRENSA TURISMO PISTA CRISTIAN GARBIGLIA. El campeón de la Clase 2.

Daniel Crevatin (Uno) en la Clase 1, Cristian Garbiglia (Corsa) en la Clase 2 y Pablo Vuyovich (Fiesta) en la Clase 3, se adjudicaron los campeonatos en sus respectivas divisionales en el Turismo Pista, que ayer cerró una excepcional temporada en el autódromo "Hermanos Emiliozzi" de Olavarría.

En la octava y última fecha del calendario, las victorias quedaron en poder de Luciano Martínez (Uno) en la Clase 1, Lucas Bayala (Corsa) en la Clase 2 y Rudi Bundziak (March), respectivamente.

Entre nuestros pilotos, José Luis Costamagna (Ka) fu noveno, Maximiliano Andreis (Corsa) fue décimo tercero y Ricardo Saracco (Way) no clasificó, tomando parte los tres en la Clase 2.

Así terminaron las finales:

Clase 1: 1° Luciano Martínez, en 27m04s506, a 109,156 Km/h; 2° Federico Stieglitz a 1s035; 3° Daniel Crevatin a 1s320; 4° Nicolás Pezzucchi a 1s547; 5° Esteban Casais a 2s061; 6° Nicolás Bonfiglio a 2s504; 7° Lucas Barbalarga a 3s468; 8° Nicolás Ruiz a 3s750; 9° Ignacio Rodríguez a 4s203 y 10° Agustín Gajate (todos con Uno) a 4s641.

Clase 2: 1° Lucas Bayala (Corsa), en 25m01s837, a 127,155 Km/h; 2° Yair Etcheveste (Corsa) a 312 milésimas; 3° Agustín Herrera (Corsa) a 1s628; 4° Renzo Blotta (Corsa) a 1s678; 5° Franco Fauret (Up) a 2s130; 6° Javier Segovia (Corsa) a 2s242; 7° Cristian Garbiglia (Corsa) a 2s608; 8° Fabio Grinóvero (Corsa) a 2s904; 9° José Luis Costamagna (Ka) a 3s064; 10° Luciano Menocchio (Up) a 4s735... 13° Maximiliano Andreis (Corsa) a 8s387... no clasificó Ricardo Saracco (Way).

Clase 3: 1° Rudi Bundziak (March), en 26m23s653, a 129,199 Km/h; 2° Thiago Martínez (Etios) a 1s072; 3° Juan Manuel Damiani (Etios) a 2s153; 4° Alfredo Lestard (Clio) a 2s332; 5° Francisco Coltrinari (Etios) a 2s441; 6° Juan Kreitz (March) a 3s265; 7° Pablo Vuyovich (Fiesta) a 4s008; 8° Rubén Loiácono (Onix) a 4s873; 9° Joaquín Volpe (Clio) a 5s029 y 10° Santiago Robledo (Etios) a 5s343.

Campeonato Clase 1: Daniel Crevatin (campeón) 205 puntos; Nicolás Bonfiglio 191 y Federico Stieglitz 154,5.

Campeonato Clase 2: Cristian Garbiglia (campeón) 187 puntos; Leandro Elizalde 135; Renzo Blotta 126... 8° Maximiliano Andreis 101... 16° José Luis Costamagna 53... Ricardo Saracco 15,5.

Campeonato Clase 3: Pablo Vuyovich (campeón) 1495 puntos; Thiago Martínez 129,5 y Francisco Coltrinari 119,5.