El delicado encanto de la moderación Deportes 14 de diciembre de 2020 Por Néstor Clivati

El fútbol se empecina en proponernos coyunturas difíciles de sortear de manera airosa en este año interminable…

¿Habrán sido así los anteriores?

¿Estamos influidos fatalmente por la pandemia y esto nos ha borrado la memoria emotiva?

¿O es solo una percepción que no se corresponde ciertamente con los hechos acaecidos en tiempos pretéritos?

Como fuere, lo cierto es que dispuestos a despedirnos del 2020, seguimos en estado de evocación y duelo, mixturando emociones.

Diego se nos fue sin aviso y todavía estamos recogiendo las esquirlas de esa detonación, acomodando como podemos en nuestro ser interior, el vacío de su ausencia y las imprecisiones de su legado.

En eso estábamos en las últimas horas, cuando a manera de golpe de gracia, otra vez desde La Plata, la noticia trepidó como el acero en el yunque…

Alejandro Sabella también decidió armar el equipaje y desconectarse para comenzar a vibrar en otra frecuencia, esa en la que ya estaba desde siempre cuando procuró unir valores con símbolos.

Primero debe marcarse con énfasis que su paso por el futbol como jugador no fue inadvertido; supo unir a Angel Labruna con Carlos Bilardo de manera sutil, ya que ambos emblemáticos entrenadores gravitaron de forma virtuosa en su vida profesional.

El "Feo", lo hizo debutar en la primera de River en tiempos del "Beto" Alonso, un lugar y un puesto incómodo para cualquier mortal de aquellas reyertas millonarias; por lo tanto, su salida pocos años después para buscar continuidad y nuevos desafíos, estaban ajustados a esas circunstancias.

El fútbol inglés le hizo un guiño al que ya apodaban "Pachorra", un gesto que nada de habitual tenía por obvias razones; fue parte de una primera avanzada que contó luego en 1978 con otros ilustres campeones como Osvaldo Ardiles y Julio Ricardo Villa, a pesar de la tensión política con los británicos.

Sabella volvería tres años después a jugar en nuestro medio, reclutado por Carlos Bilardo para ponerse una camiseta que la historia demostraría, se pegaría a fuego en su piel y se prolongaría con gestas apoteósicas ya en su rol de entrenador "Pincharrata".

Había en él un gesto de hombre austero, pero sapiente que modelaría un perfil de conductor, para nada frecuente en nuestro medio.

Valores como la humildad y el rigor al trabajo, suelen ser ignorados hasta de manera socarrona por pobres códigos que se estimulan en nuestra sociedad y de los cuales luego, al hacerse carne en nuestros comportamientos, solemos lamentarlos cuando pretendemos una trascendencia internacional de nuestros objetivos.

Sabella levantó esa bandera todo lo que pudo y no fue poca la altura que alcanzó, a pesar de la falta de brillo, que esos preceptos consiguen en comunidades donde solo la vara de los resultados positivos y sus jactancias, encuentran al abrigo popular.

Carlos Bianchi, otro sapiente protagonista de nuestro fútbol, diría en sus charlas motivacionales, que los hombres que están permanentemente expuestos en esta actividad, no son más que números, estadísticas y que, a pesar de lo despiadado de ese código, el mismo resulta inobjetable.

Si Pedro no conseguía tal precisión para superar a Albil cuando se moría el partido en Abu Dabi ante el Barcelona en la final del Mundial de Clubes en 2009, con ventaja mínima a favor de Estudiantes; o si el árbitro italiano Nicola Rizzoli se hubiera comprometido con el reglamento pitando penal para Argentina por una carga grave del arquero alemán Neur a Gonzalo Higuain, en la final del Mundial Brasil 2014, es probable que Alejandro Sabella hubiera ingresado en el parnaso del fútbol mundial como el único entrenador argentino en conseguir los dos magnos trofeos a nivel de clubes y selecciones.

Pero, eso es contra fáctico ya que la realidad marca que nada de eso ocurrió y que tanto Estudiantes como la Selección Argentina se quedaron sirviendo el café en la mesa de al lado y que su entrenador, se sumaría a la larga lista de frustraciones criollas que nos persiguen desde 1983.

Hoy, cuando la noticia recupera en lo mediático a ese hombre de perfil universitario con un manual de ética actualizado, muchos lo descubren o lo vuelven a valorar.

Asi como expresé desde esta tribuna de opinión, que a Maradona no lo supimos cuidar, digo que a Alejandro Sabella no lo supimos escuchar a tiempo.

Nunca es tarde para repasar su dosier de principios, solo que los hombres llamados a construir puentes, deben ocupar los principales cargos en los organismos desde los cuales se pueden modificar las desviaciones, que en el caso del fútbol argentino, ya echa raíces.

Ese hombre que proponía volver a las fuentes con prevalencia de la humildad por sobre todas las ambiciones y caminos a recorrer para conseguir los objetivos.

Ese hombre que sostenía sin estridencias, pero con firmeza, que ser mejores personas, pensar en el otro y esforzarse, es un patrimonio moral indestructible y perpetuo.

Ese hombre que no dudó en dar un paso a costado, al percibir que su corazón no tendría tantas contemplaciones a futuro y permanecer en un rol más docente, es al que le estamos tributando el homenaje póstumo.

Ese hombre se llamó Alejandro Sabella, y nos dejó vacíos y un poco más pobres.