Atlético se ilusiona: goleó a San Martín en Tucumán Deportes 14 de diciembre de 2020 Redacción Por Con goles de Enzo Copetti, que llegó a los cuatro en tres partidos, Lucas Blondel y Guillermo Funes (el primero en la Crema) los dirigidos por Walter Otta se impusieron 3-0 ante el Ciruja. El próximo domingo vista a Villa Dálmine y luego quedarán tres fechas.

FOTO PRENSA ATLÉTICO DE RAFAELA FESTEJO. / La Crema tuvo una gran noche y goleó a San Martín en Tucumán.

Atlético de Rafaela llegaba a la Ciudadela tras sacar adelante un partido, y un resultado principalmente, muy complicado ante Tigre. Triunfo valioso por el rival al cual enfrentaba y porque le permitía quedar como líder de la zona. Tras el 3-2, el DT Walter Otta fue muy claro: “Hay que achicar el margen de error lo más que se pueda (le convierten seguido), ir a Tucumán a jugarnos la vida. De ganar en Tucumán se nos abre un panorama muy positivo para nosotros, no tenemos nada para perder y por eso vamos a ir por todo”.

Y la ‘Crema’ achicó ese margen del cual habló el entrenador, no tuvo descuidos, jugó como una (otra) verdadera final, mostró carácter, personalidad y fue por todo. Y se trajo todo de su visita a San Martín. Con goles de Enzo Copetti -goleador del equipo con 4 en tres partidos-, Lucas Blondel y Guillermo Funes, debut absoluto en la red (con un golazo de media distancia) goleó 3-0 al ‘Santo’ tucumano.

Con estos tres puntos Atlético llegó a los siete en la tabla de la zona Campeonato B de la Primera Nacional y es único líder, esperando lo que suceda con el partido suspendido de Sarmiento (igualaba 0 a 0 y hubo corte de luz) ante Defensores de Belgrano.

El conjunto albiceleste fue superior a su rival, de principio a fin. En los primeros minutos sin tanta profundidad pero cuando la encontró, en 10 minutos, marcó dos goles; y la merecida diferencia que mostraba en el campo de juego la pudo trasladar al tanteador. Primero, con el ‘Taca’ Bieler asistiendo a Copetti, que ingresó por el centro del arco y definió de gran manera para el 1 a 0. Luego, con un golazo de media distancia de Blondel. En el complemento, el ingresado Funes, puso cifras definitivas para la gran victoria conseguida por el conjunto de barrio Alberdi en el Jardín de la República.

Atlético dio un nuevo paso en sus aspiraciones de pelear por el ascenso, sabe que ganar (y de la manera en la que lo hizo) ayer en Tucumán lo deja muy bien posicionado y todo depende de sí mismo. El próximo domingo volverá a jugar de visitante, a las 17.10hs ante Villa Dálmine, y buscará dar otro paso a la ilusión.



OTROS RESULTADOS. Campeonato, Zona A: Atlanta 2 - Agropecuario 3, Temperlay 0 - Estudiantes BA 1. Juegan hoy: Zona B: 17.10hs Dep. Riestra vs Gimnasia Mendoza, 21.10hs (TyC Sports) Tigre vs Villa Dálmine. Reválida. Zona A: 09.00hs Mitre vs Nueva Chicago.



Las formaciones y datos del partido:



San Martín de Tucumán: Ignacio Arce; Pier Barrios, Juan Orella, Joaquín Varela, Lucas Diarte; Facundo Melivilo (55m Gonzalo Gutiérrez), Matías Fissore (70m Santiago Gallucci), Claudio Mosca (70m Maximiliano Martínez), Emiliano Purita (46m Ricardo Noir); Juan Martín Imbert (61m Lucas Cano), Ramiro Costa. Suplentes: Nicolás Carrizo y Lucas González. DT: Sergio Gómez – Favio Orsi.



Atlético de Rafaela: Guillermo Sara; Lucas Blondel, Stéfano Brundo, Fernando Piñero, Ángelo Martino; Ayrton Portillo (46m Guillermo Funes), Emiliano Romero, Facundo Soloa (75m Rodrigo Castro), Matías Valdivia (82m Juan Cruz Esquivel); Enzo Copetti (82m Alex Luna), Claudio Bieler (76m Germán Lesman). Suplentes: Nahuel Pezzini y Gastón Tellechea. DT: Walter Otta.



Goles en el primer tiempo: 29m Enzo Copetti (AR) y 38m Lucas Blondel (AR).

Gol en el segundo tiempo: 28m Guillermo Funes (AR).

Incidencias en el segundo tiempo: Expulsados 24m Joaquín Varela, doble amarilla, (SMT) y 40m Juan Orellana, roja directa (SMT).

Amarillas: Joaquín Varela, Juan Imbert, Ricardo Noir (SMT)



Estadio: La Ciudadela.

Árbitro: Carlos Gariano.

Asistentes: Sebastián Raineri y Juan Pablo Milenaar.