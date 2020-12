Defensa golpeó de entrada y le ganó a Unión en Santa Fe Deportes 14 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

SANTA FE, 14 (NA). - Defensa y Justicia consiguió un buen triunfo en su visita a Unión de Santa Fe y se impuso por 3 a 1 en el estadio "15 de Abril", en un encuentro válido por la primera fecha del Grupo A de la Zona Complementación de la Copa "Diego Armando Maradona" de la Liga profesional de Fútbol.

El elenco de Florencio Varela se puso en ventaja a los 2 minutos a partir de un zurdazo de Gabriel Hachen de media distancia, que venció la resistencia de Sebastián Moyano, mientras que a los 22 de la misma etapa fue Washington Camacho el encargado de estirar la diferencia con un certero cabezazo luego de un tiro de esquina.

Si bien a Unión se lo vio desconcertado durante gran parte de la primera etapa, con el correr de los minutos logró equiparar el trámite del cotejo y pudo llegar al descuento a los 41 minutos de la primera parte, tras un desborde de Fernando Elizari y una precisa definición de Franco Troyansky.

No obstante, ya en el complemento, el uruguayo Miguel Merentiel decretó el 3 a 1 definitivo a los 16 minutos para liquidar la ilusión del "Tatengue", que careció de la rebeldía necesaria para ir en busca de la remontada.

Con este resultado, el Halcón, que el pasado miércoles obtuvo una valiosa victoria como visitante en Brasil por 3 a 2 frente a Bahía en la ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, sumó sus primeros tres puntos en el Grupo A de la Zona Complementación del torneo local.

Pese a contar con un equipo alternativo, los dirigidos por Hernán Crespo salieron decididos a llevarse los tres puntos y lograron ponerse en ventaja casi desde el vestuario, con un fuerte remate de Hachen.

Unión no pudo reponerse del primer golpe del "Halcón" y 20 minutos después sufrió el segundo, con un cabezazo esquinado de Camacho, que lo dejó contra las cuerdas, aunque de a poco pudo equilibrar el juego y, a pesar de fallar en la definición en varias ocasiones, pudo llegar al descuento con el gol de Troyansky antes del descanso.

Sin embargo, lo que el "Tatengue" insinuó sobre el final de la primera parte no lo concretó en la segunda y el gol de Merentiel terminó con la esperanza del elenco de Juan Manuel Azconzábal, que no tuvo reacción para revertir el marcador y se quedó con una derrota en casa.

Defensa, que el próximo miércoles recibirá a Bahía por la vuelta de la Sudamericana, enfrentará a Lanús el domingo desde las 17:10, mientras que Unión hará lo propio el lunes, a las 19:20, con su visita a Rosario Central por la segunda fecha del Grupo A de la Zona Complementación de la Copa "Diego Armando Maradona" de la Liga profesional de Fútbol.



OTROS PARTIDOS: Aldosivi 1 - Lanús 2. Juegan hoy: 17.10hs Rosario Central vs Patronato, 19.20hs Central Córdoba vs Godoy Cruz, 21.30hs Atlético Tucumán vs Banfield.