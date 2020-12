Empate en Sunchales Deportes 14 de diciembre de 2020 Redacción Por Unión y Sportivo Belgrano terminaron igualados 1 a 1.

Unión de Sunchales tuvo su estreno como local y fue con un empate ante Sportivo Belgrano de San Francisco. En la tarde de ayer igualaron 1 a 1, encuentro válido a la fecha 3 de la Zona Norte del torneo Federal A de fútbol. El elenco visitante, así, sigue como líder.

En el complemento, a los 8 minutos, Ezequiel Gaviglio abrió la cuenta para el conjunto visitante, mientras que un minuto después lo empató Santiago Stecaldo.

El equipo que dirige Adrián Tosetto se enfrentará el próximo fin de semana ante Boca Unidos de Corrientes.

Otros resultados: Reválida Zona A: Defensores VR 1 vs Boca Unidos 2. Zona B: Camioneros 0 vs Cipolletti 0, Desamparados 1 vs Estudiantes SL 0, Círculo Dep. 0 vs Sp. Peñarol SJ 1.



La síntesis del encuentro:

Unión de Sunchales: Leandro Torres; Agustín Alberione, Jonathan Paiz, Fabricio Farías y Franco Semino; Nicolás Vittarelli Góngora (José Núñez), Nicolás Guzmán, Lucas Quiróz (Kevin Muñóz) y Nahuel Speck (Gonzalo Schenfeld); Tomás Attis y Santiago Stecaldo. DT: Adrián Tossetto



Sportivo Belgrano: Matías Quinteros; Emanuel Urquiza, Tomás Rossi (Juan Manuel Gómez), Mauro Orué y Francisco Ribodino; Andrés Alderete y Martín Argüello; Nicolás López Macri, Alan Bert (Enzo Avaro) y Román Strada (Juan Pablo Francia); Ezequiel Gaviglio (Cristian Camposano). DT: Bruno Martelotto



Goles: ST: ‘8 Ezequiel Gaviglio (SBSF); ‘9 Santiago Stecaldo (U).



Estadio: De la Avenida

Árbitro: Viñas, Nahuel Maximiliano (Alcorta).

Asistentes: Rojas Aguirre,Victor (Corrientes) y Perez, Sergio (Corrientes)