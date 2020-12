Series para ver antes y después de la Navidad Información General 14 de diciembre de 2020 Redacción Por Una guía con las historias más recomendables, aquellas que divierten, emocionan y nos invitan a alimentar nuestro espíritu.



Por María Eugenia Capelo



Blanca Navidad o calurosa como en nuestro hemisferio, esta época del año pone nuestros sentimientos a flor de piel. El recordatorio del nacimiento de Jesús es motivo de reunión de millones de familias cristianas alrededor del mundo. El cine y las series encuentran en esta celebración mucha tela para cortar y se sumergen en las relaciones familiares. Aquí les acercamos algunas de ellas que resultan imperdibles en esta época del año.



La Nochebuena es mi condena (Brasil, en Netflix)

Ambientada en Río de Janeiro, esta película se siente más cercana para los que vivimos debajo del Ecuador: una Navidad calurosa, una familia que discute sobre quién trae las ensaladas, el vitel toné o el arrollado. Lejos de la nieve y los festejos polares, La nochebuena es mi condena cuenta la vida de Jorge, que nació el día de Navidad y detesta que su natalicio coincida con el de Jesús. Los regalos no se diferencian y siente que no tiene su “día exclusivo”. Los años pasan, Jorge forma una familia (esposa y dos hijos) y se convierte en un adicto al trabajo. Pero una situación de amnesia provocará en este hombre la necesidad de valorar las pequeñas cosas de la vida en familia. Una comedia con algunos momentos de emociones que harán saltar unas lágrimas. ¡Imperdible!



Reservación para Navidad (Lifetime/Flow)

Quienes hayan visto la versión original de Sabrina, la bruja adolescente recordarán a su protagonista, Melissa Joan Hart, que en este film navideño interpreta a Holly, una coordinadora de eventos en un resort de un centro de esquí. El conflicto llegará cuando un ex novio de su adolescencia arriba para alojarse con sus dos hijos luego de haber enviudado. Una clásica historia de amor navideña, con paisajes soñados y personas dispuestas a volver a creer en el amor durante la Navidad.



Visita de Navidad (Alemania/Netflix)

Es una miniserie de 3 episodios que llega desde Alemania. Bastian vive en Berlín, es músico, y todavía está en duelo porque su novia lo abandonó. El regreso a casa de sus padres lo hará enfrentarse a una realidad que le ocultaron: su hermano se puso de novio con Fine, la chica que lo había abandonado. ¿Cómo pasar entonces una Navidad en familia y en paz? Visita de Navidad se sumerge en el vínculo de los hermanos que a pesar de este descuento, intentarán reencontrarse y volverse a reír y disfrutar.



Navidad en Graceland (Amazon Prime)

De nuevo la idea de que en Navidad las parejas del pasado pueden volver a unirse. Porque en esta época todo es posible si decidimos creer en ello. O al menos Hollywood así nos lo hizo creer. Creada para el canal Hallmark (ahora la podés ver en Amazon Prime), esta película tiene de todo; calles decoradas de rojo y blanco, la nieve que cae como una bendición y una mujer, Laurel, que trabaja en una financiera noche y día y que debe viajar desde Chicago a Memphis (tierra de origen del gran Elvis Presley). Pero tranquilos, la vida de esta ejecutiva cambiará de un día para el otro cuando conozca a Clay, un cantante y músico que pertenece a un mundo opuesto al de Laurel y le enseñe que la vida pasa por otro lado.



Flechazo a primera vista (Francia en Netflix)

Charlotte trabaja en París en una empresa que lleva las finanzas de diversos negocios. Un día su jefe le informa que debe ir a Laponia (tierra de Papá Noel) para cerrar una juguetería que no para de generar pérdidas. La llegada a la helada ciudad y el encuentro con el dueño de la fábrica, Martial, cambiarán su vida para siempre. Este hombre, que está a cargo de sus sobrinos luego de la muerte de su hermana y su cuñado, intenta seguir en pie con su empresa para que todos los empleados sigan teniendo trabajo. Una linda comedia, que habla de pérdidas y duelos y de solidaridad.



Días de Navidad (España/Netflix)

Un elenco estelar de actrices españolas forman parte de esta miniserie. Victoria Abril, Charo Lopez, Angela Molina, Elena Anaya, Verónica Forqué, Alicia Borrachero son algunas de las estrellas que reúne este drama familiar. Con sólo tres episodios, esta ficción recorre la vida de cuatro hermanas en las tres etapas de su vida: adolescencia, adultez y la llegada a la vejez. Amores frustrados, faltas de comunicación y miedo a enfrentar las verdades hacen que estas mujeres se reúnan siempre en Navidad en la casa natal de las cuatro, año tras año.



Navidad en casa (Noruega/Netflix)

Johanne tiene 30 años y es enfermera. Todas las Navidades regresa a la casa de sus padres para el clásico festejo y la pregunta que siempre le realizan es: ¿Cuándo vas a venir con una pareja?. Ante este reclamo, Johanne comienza una búsqueda desesperada desde el 1ero de diciembre para encontrar un compañero adecuado para llevar a la casa familiar. Una comedia con muchas situaciones disparatadas (como una cita con un chico en una cinta de correr en un gimnasio o con aquel que le dice que la película que ella más adora, Realmente amor, es una porquería). Se acaba de estrenar en Netflix la segunda temporada de esta serie.



Crónicas de Navidad 2 (EE.UU/Netflix)

Es la mejor opción para los más chiquitos de la casa. La continuación de esta historia que ya vimos el año pasado, nos trae de vuelta a Kurt Russell como Santa Claus, un Papá Noel bastante diferente al que imaginamos. Dirigida por Chris Columbus (Mi pobre Angelito, Papá por siempre) el rey de las comedias infantiles, Crónicas de navidad 2 vuelve a mostrarnos a Kate, aquella niña ahora ya casi adolescente, que todavía está atravesando el duelo por la muerte de su padre. En esta nueva entrega se suma Goldie Hawn (esposa en la vida real de Russell) como una especie de “Mamá Noel” del Polo Norte donde habitan los elfos (alguno de ellos no tan bueno). Una comedia fresca y amena para los niños del hogar.