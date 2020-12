Mammarella resaltó el protagonismo de la casa de estudios superiores Sociales 14 de diciembre de 2020 Redacción Por “En su Centenario, UNL fue protagonista regional, nacional y mundial”, aseguró el rector Enrique Mammarella al brindar un balance de lo hecho en 2019. Fue el pasado jueves, en el Paraninfo, donde también se aprobó el Plan Institucional Estratégico UNL 100+10.

FOTO PRENSA UNL// ASAMBLEA// Un momento del encuentro celebrado el pasado jueves.

La Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional del Litoral aprobó la Memoria y el Informe Institucional 2019, año del Centenario de la UNL. Respetando rigurosamente su protocolo oficial de Bioseguridad, se desarrolló el pasado jueves 10 de diciembre en el emblemático Paraninfo de la Manzana Histórica. Fue una sesión que combinó presencialidad y virtualidad para garantizar que los y las asambleístas puedan participar.

“En un año especial, en una etapa del año que no es la habitual, pero es la posible, y en una fecha con significancia muy especial, 10 de diciembre, día en que todos los años se celebra y se pone en valor el respeto por los Derechos Humanos, y que en nuestro país se conmemora la recuperación de la Democracia en 1983 con la asunción de Raúl Alfonsín como presidente de la República, nos volvemos a convocar, en una modalidad especial, para rendir cuentas ante la Asamblea Universitaria”, comenzó afirmando el rector Enrique Mammarella para luego remarcar: “2019 fue un año histórico para nuestra Universidad y para toda la comunidad del Litoral. En su Centenario, la UNL no sólo estuvo a la altura de las circunstancias, sino que también desempeñó un rol protagónico regional, nacional, latinoamericano y mundial”.

Además, tras valorar el desarrollo de la Asamblea Universitaria y la aprobación de la Memoria institucional, el Rector destacó: “2020 ha sido un año de muchas dificultades. Sin embargo, en un contexto colmado de incertidumbres, la UNL ha brindado certezas consolidando el presente y construyendo su futuro. Celebro, por tanto, que hayamos podido construir entre todos y todas el nuevo Plan Institucional Estratégico UNL 100+10, este valioso documento que contiene definiciones sobre la misión y visión de la Universidad Nacional del Litoral de cara a los próximos 10 años”.

Cabe señalar que tanto la Memoria como el Informe 2019 se encuentran disponibles en www.unl.edu.ar/memoriainstitucional2019. Vale decir que la Asamblea fue transmitida en directo por redes sociales UNL y por Litus Educa para asegurar la participación de todas las personas que lo deseen.



Programa especial Centenario

Al dirigirse a los asambleístas, el rector Enrique Mammarella repasó: “En el año de su Centenario, la UNL desarrolló un destacado programa especial de actividades. Trabajado de manera articulada entre las diferentes áreas de Rectorado, las Unidades Académicas de la Universidad, la Federación Universitaria del Litoral y otros actores de escala local, provincial, nacional e internacional, el programa UNL100 incluyó la puesta en valor de la Manzana Histórica; la coorganización del primer debate presidencial federal, obligatorio y organizado por Ley del cual este Paraninfo fue escenario; la inauguración de Residencias universitarias y del Edificio ETICA; la celebración del 25 aniversario de la Reforma Constitucional; ser sede de eventos internacionales como el Plenario de Rectores y Rectoras de AUGM y/o regionales como los Juegos Universitarios Regionales; ofrecimos un histórico concierto aniversario en la explanada del Rectorado y organizamos los Argentinos de Artes Escénica, Literatura y Cine Documental; desarrollamos nuestro primer evento TEDx UNL; realizamos jornadas, festivales, conciertos, actos protocolares, exposiciones, propuestas culturales, deportivas, académicas, de investigación, de innovación y de emprendedurismo”.

Luego de recordar al vicerrector Claudio Lizárraga, destacó la importancia del funcionamiento pleno del Consejo Superior y de los consejos directivos de cada una de las facultades, como así también las reuniones regulares que se realizaron desde cada una de las áreas centrales con las respectivas áreas de las Facultades y centros universitarios.

“Muchas de las decisiones y acciones que damos cuenta en la presente Memoria e Informe Institucional fueron producto de esas deliberaciones, con resoluciones de trascendencia como la aprobación del Protocolo de violencia de género de la Universidad, la Reparación Documental de los Legajos de personal docente, no docente y estudiantes cesanteados o desaparecidos en la dictadura o la aprobación en el mes de noviembre del 2019 de lo actuado por toda la comunidad Universitaria durante la implementación del Plan de Desarrollo Institucional 2010-2019, cerrando así el segundo ciclo de 10 años del planeamiento en nuestra Universidad”, aseguró el Rector



Más obras en la UNL

En cuanto a obras, Mammarella listó que “inauguramos el Edificio de la Tecnología de la Información y de la Comunicación Aplicada a la Enseñanza y el Aprendizaje. Así como protagonizamos un proceso excepcional de restauración y puesta en valor en la Manzana Histórica, con su lenguaje contemporáneo ETICA representa la permanente vocación de transformación y cambio de nuestra Universidad de cara a los próximos 100 años. Se desarrollaron los pliegos ejecutivos de la “Unidad Complementaria de Servicios Educativos” y del Aulario Común “Edificio Tira”, edificios que en conjunto prevén 10.000m2 más para el despliegue de las actividades sustantivas de nuestra casa de estudios en la ciudad Universitaria, lográndose la inclusión de la primera etapa de la Unidad Complementaria de Servicios Educativos en el plan de infraestructura 2020-2021 del Ministerio de Educación cuya licitación está en proceso”.

Asimismo, “un importante acontecimiento para la comunidad universitaria fue la inauguración del Primer Bloque de las Residencias Universitarias, lo que implicó una inversión muy importante en el amoblamiento y equipamiento de las mismas. Fue tal el éxito y aceptación de las unidades que en el mismo año se inició la construcción del segundo bloque previendo la inauguración para el año 2021”, indicó el rector para completar asegurando que durante el 2019 se realizaron obras de infraestructura en todas las facultades, escuelas y centros universitarios de la UNL.



Nuevas carreras e I+D

Asumiendo el desafío que plantea la articulación de niveles durante 2019 desde el área central y en conjunto con todas las áreas académicas de las Facultades y Centros, se profundizó la ‘prueba piloto’, la línea de acción vinculada a la revisión de las instancias de articulación e ingreso a la Universidad. Sus ejes son poder evaluar cómo funciona la institución ante variaciones radicales en torno al ingreso y el ser buenos anfitriones de quienes optan por cursar una carrera en la UNL.

Luego de repasar las nuevas carreras de grado, posgrado y pregrado creadas en 2019, Mammarella aseguró que “se potenció el trabajo del programa de accesibilidad académica a partir del trabajo articulado con las diferentes UUAA, garantizando así la accesibilidad tanto en los procesos como en los materiales de estudio de 284 estudiantes.

En el transcurso del 2019 se ejecutaron los proyectos del Programas de Promoción y Apoyo a la Investigación en Temas de Interés Institucional (PAITI) sobre género y ciencia. Dos proyectos de investigación y una acción de apoyo a la investigación de género y ciencia enmarcados en tres temas: Trayectorias científicas y género en la UNL; Campaña de sensibilización 2.0 e Innovación de Género en Políticas de I+D. Se esperan avances y resultados de los proyectos para profundizar y mejorar el Plan a mediados del año 2020.

A su vez, a partir de demandas específicas del norte provincial, se desarrollaron charlas-talleres de Estudios de Género en Ciencia y Educación en el Centro Universitario Reconquista Avellaneda (CU-RA).

Además, un total de 358 proyectos -comprendidos en la convocatoria CAI+D 2106- presentaron el segundo informe de avance en el año 2019. En dichos informes se detalló información como la producción científico-técnica, las actividades de transferencia y la formación de recursos humanos.



Extensión en el territorio de la Universidad

A lo largo de 2019, se implementaron 70 proyectos de Extensión en más de 20 localidades, incluyendo Santa Fe y su área metropolitana, Esperanza y zona, Rafaela, San Justo, Gálvez, entre otras ciudades y comunas de la provincia. Si se incluyen proyectos bi anuales del 2018 que continuaron su trabajo durante el 2019, el total de proyectos asciende a 99.

En materia de Vinculación y Transferencia Tecnológica, desde CETRI Litoral se realizó asesoramiento, redacción y control de nuevos contratos tecnológicos entre la Universidad y comitentes tanto del sector público como del sector privado. Además, se gestionaron nuevos servicios altamente especializados y educativos a terceros (SAT y SET). En cuanto a certificación de calidad, se superaron con éxito una auditoría interna y una auditoría externa realizada por IRAM para la recertificación de sistema de gestión de calidad del API, conforme ISO 9001.

En materia de propiedad, se registraron 10 solicitudes de Patentes presentadas en Argentina, 14 Marcas presentadas, 12 Registros ISBN, 1 Registro de ISSN, 4 Registros de Obra Inédita no Musical, 5 Registros Software y 12 Contratos de Propiedad Intelectual gestionados. En cuanto a derechos concedidos, se otorgaron 5 patentes en Argentina y 2 marcas.

Por otro lado, en la actualidad se encuentran preincubados 80 proyectos en los 11 Gabinetes para Emprendedores. En el año 2019 ingresaron 27 proyectos al sistema de preincubación.

Antes de finalizar, el rector aseguró: “Como da cuenta el estudio realizado por el Observatorio Social de la UNL que analiza los efectos a corto plazo que genera la Universidad pública en términos económicos y sociales en el territorio. Por cada peso del presupuesto que recibe la UNL se generan 3,43 de producto en la región, evidenciando que las Universidades no sólo somos instituciones que ofrecen educación e investigación, sino también cumplimos un papel fundamental en el desarrollo económico del territorio”.



La Universidad del futuro

En esta misma jornada se desarrolló una sesión extraordinaria de la Asamblea Universitaria en la que se trató y aprobó el Plan Institucional Estratégico UNL 100+10. Se trata del documento que contiene definiciones sobre la misión y visión de la Universidad Nacional del Litoral de cara a los próximos 10 años.

“Estamos iniciando un nuevo proceso de planificación, y como es norma en la UNL, lo hacemos a partir del pleno ejercicio de la autonomía universitaria y de decisiones basadas en el cogobierno. Somos nosotros, como Universidad y a través de nuestra Asamblea Universitaria y los correspondientes órganos de cogobierno, los que decidimos nuestras prioridades y definiciones estratégicas para los próximos 10 años, a partir de un Plan Institucional Estratégico, que tiene como objeto de planificación a la Universidad en su conjunto. Este Plan Institucional Estratégico integra, además, los compromisos asumidos como Universidad en la consecución de metas institucionales, regionales y globales; me refiero, al hecho de incorporar en la planificación, estrategias que atiendan al mismo tiempo las recomendaciones realizadas por la CONEAU en la Tercera Evaluación Institucional, el plan de acción de la Tercera Conferencia de Regional de Educación Superior de cara al 2028, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas”, aseguró Mammarella.

El Plan está estructurado en torno a tres Líneas Institucionales Estratégicas. La 1 refiere a la Legitimidad para la toma de decisiones y la coherencia en la implementación de políticas y asignación de recursos -Legitimidad y Coherencia-. La Línea Institucional Estratégica 2 propone objetivos vinculados con la calidad, la transversalidad y la pertinencia. En el caso de la tercera Línea Institucional Estratégica, los objetivos y acciones a ella asociada se vinculan con la cooperación, el territorio y la comunicación.

El documento fue elaborado a partir del aprendizaje obtenido de periódicas evaluaciones y las experiencias de planificación en la UNL. Se trata de un proceso de planeamiento que propone objetivos institucionales, a mediano y largo plazo, sobre los cuales se proyectan programas, acciones y proyectos que las diferentes áreas implementan a lo largo del período de vigencia del Plan.

De este modo, a través del Plan Institucional Estratégico UNL 100+10 la UNL buscará consolidar las capacidades de los equipos de planeamiento para el desarrollo de proyectos de innovación y la revisión y reconfiguración de los programas y cursos de acción vigentes, de manera que paulatinamente se establezca una planificación estratégica.

Asimismo, el Plan propiciará la construcción de un sistema de indicadores que genere la posibilidad de cuantificación y registro estadístico de las acciones desplegadas para analizar los avances e impactos a corto, mediano y largo plazo, considerando la información institucional y utilizando criterios de accesibilidad, pertinencia, comparabilidad y prioridad.