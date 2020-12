“El acceso a la vivienda propia es prioridad del gobierno provincial" Región 14 de diciembre de 2020 Redacción Por Así lo destacó el senador Alcides Calvo ante representantes de gobiernos municipales y comunales del departamento Castellanos que participaron de una reunión virtual convocada por el legislador provincial citado, con funcionarios de la Secretaría de Hábitat, Urbanismo y Vivienda de la Provincia.

Desde la oficina del senador Alcides Calvo se hizo saber que representantes de gobiernos municipales y comunales del departamento Castellanos participaron de una reunión virtual, convocada por el legislador provincial, con funcionarios de la Secretaría de Hábitat, Urbanismo y Vivienda de la Provincia, en la que las autoridades realizaron una presentación sobre la aplicación en el territorio provincial del Programa de “Vivienda en Lote Propio” a través del director provincial de Vivienda y Urbanismo José Kerz y el secretario de Hábitat, Urbanismo y Vivienda Amado Zorzón.

El senador Calvo fue el encargado de dar la bienvenida a los presentes, destacando que “el acceso a la vivienda propia es una prioridad del Gobierno Provincial que encabeza Omar Perotti. Por ello hemos generado este encuentro para que los gobiernos locales puedan informarse y disipar sus dudas sobre la operatoria del Programa ‘Vivienda en Lote Propio’ para que puedan trabajarlo con las familias de sus respectivas localidades que en la actualidad no cuentan con una vivienda propia”.

Amado Zorzón, secretario de Hábitat, Urbanismo y Vivienda de la Provincia, afirmó que “queremos trabajar fuertemente junto a cada intendente y presidente comunal como nos ha encomendado el gobernador Perotti porque son actores más que importantes en el territorio, conocedores de primera mano la situación de cada distrito. Hoy en particular sobre la operatoria ‘Lote Propio’, pero también otros programas de Provincia y Nación que contemplan la urbanización y erradicación de viviendas precarias dando soluciones habitacionales ya sea por cuestiones sociales o sanitarias”.

El director de Vivienda y Urbanismo José Kerz manifestó que “desde el ministerio que conduce Silvina Frana estamos priorizando los programas que fomenten la mano de obra, la compra de materiales y el arraigo de las familias en su propia localidad construyendo su vivienda. En ese sentido, el programa ‘Lote Propio’ cumple con esas condiciones, siendo una herramienta valiosa para que las familias puedan llegar a cumplir el sueño de la vivienda propia”.

El programa de “Vivienda en Lote Propio” otorga un préstamo a la familia, haciendo una hipoteca sobre su lote, a la vez que la Dirección de Vivienda y Urbanismo subscribe un convenio con el municipio o comuna que se encarga de reunir la documentación de los interesados y luego ejecutar la obra. Las viviendas tienen 57 m2 cubiertos y se construyen con el modelo tradicional de construcción, contando con dos dormitorios, cocina lateral, comedor, baño y patio. Cada familia deberá contar con un lote, conformar un grupo familiar, contar con ingresos y no poseer otras propiedades. Una vez que ingrese a la vivienda comenzará a cancelar las cuotas logrando de esta manera el sueño de la vivienda y la radicación de los habitantes en las localidades y a la vez generando trabajo genuino relacionado a la construcción en cada jurisdicción.