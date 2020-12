“Son muchos los sectores que repuntaron y que superaron los indicadores del 2019” Locales 14 de diciembre de 2020 Redacción Por El ministro de la Producción se refirió a los índices que señalan que la economía nacional comienza a mostrar una recuperación y que, en ese marco, la provincia de Santa Fe lidera los indicadores en varias actividades.

FOTO PRENSA GOBERNACION ACTUALIDAD. Costamagna brindó precisiones sobre la situación del sector productivo santafesino.

El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, se refirió a la situación actual del sector productivo y a los índices que señalan que la economía nacional comienza a mostrar una recuperación y que, en ese marco, la provincia de Santa Fe lidera los indicadores en varias actividades. “Son muchos los sectores que repuntaron y que superaron los indicadores de 2019 en comparaciones interanuales. Hablamos fundamentalmente de actividades como la agroindustria, los agroalimentos, el sector de línea blanca, de electrodomésticos, de los muebles, colchones, piletas, de los sectores vinculados a la construcción. Son comparaciones interanuales no solamente pre pandemia, sino que hubo un rebote importante, con un fuerte componente de inversiones, que se distribuyen entre el campo y el sector agropecuario y las industrias”, destacó el ministro.

Asimismo, Costamagna indicó: “El nivel de inversiones que contabilizamos es cercano a los 2 mil millones de dólares y está casi duplicado comparándolo con el año 2018. Es increíble y sucedió. Se trabajó con todos estos sectores desde el inicio de la pandemia y esa es la realidad de nuestra provincia, sin desconocer las cuestiones y desafíos pendientes, que tienen que ver con algunos sectores que todavía no arrancaron”.

El funcionario también destacó que “hay números concretos, la agroindustria, puntualmente las fábricas de sembradoras, están con compromisos de entrega para abril o mayo del año que viene, digamos que la captación industrial de este sector está trabajando a full, con entregas en los próximos meses. En el caso de la demanda internacional que tiene que tiene que ver con la carne bovina, porcina, la cadena aviar, la demanda es importante, como la de la industria del mueble. No es un efecto post pandemia, sino que hablamos de comparaciones interanuales, quiero decir que no comparamos los indicadores con los meses en que la actividad cayó, sino que lo hacemos con el mismo mes del año pasado, cuando el nivel de actividad era normal”. “En el caso de la construcción está claro que tenemos problemas en proyectos y obras porque faltan insumos, que obedece a la demanda y a la readecuación de empresas para abastecer lo que la construcción está demandando. No hablo sólo de la construcción privada de viviendas sino de la que desarrollan los sectores productivos, hay lugares en la provincia donde están construyendo naves industriales que necesitan muchos materiales, exigen a la producción de insumos y eso moviliza la actividad”, expresó Costamagna.

Para finalizar, el ministro hizo referencia a la realidad productiva que se vislumbra en los distintos puntos de la provincia: “Recorriendo el territorio, uno ve que la realidad de nuestras localidades es esperanzadora. En nuestras ciudades y pueblos hay fábricas instaladas, industrias harineras, lácteas, frigoríficos, mueblerías, empresas donde hay 200 empleados, como en Venado Tuerto la fábrica de motos que visitó el presidente. En muchas localidades hay problemas porque no se consigue mano de obra. En ese sentido estamos llevando adelante programas de capacitación, algo que es fundamental para que el oficio y el conocimiento que se necesita de ese trabajador pueda abastecer la mano de obra”. “En sectores como el turismo somos optimistas y se está trabajando muy fuerte para tener una buena temporada con demanda en todos los puntos de la provincia, que es muy linda y tiene mucho para mostrar. En líneas generales la situación está mejorando, somos conscientes que hay que trabajar mucho para sostener todo esto, se articuló con los protocolos a las empresas, a los operarios; el apoyo fue enorme tanto de sindicatos y de gremios, como de entidades de todo el arco productivo”, concluyó Costamagna.