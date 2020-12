El futuro de los concejales que deben renovar la banca Locales 14 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Si bien en política las fichas se mueven permanentemente y lo dicho hoy puede cambiar sustancialmente mañana, lo cierto es que con un 2020 que ha sido atravesado por la pandemia y ha modificado muchos planes; el 2021 entre tantas cosas, tendrá las elecciones de medio término y ya se está trabajando de cara al calendario electoral.

En nuestra ciudad cinco bancas en el Concejo deberán ser renovadas: la de Leonardo Viotti, Alejandra Sagardoy, Marta Pascual y Raúl “Lalo” Bonino (Cambiemos) y Jorge Muriel (PJ).

A esta altura y de acuerdo a lo dicho por sus protagonistas, Pascual no tendría aspiraciones de renovar su lugar, al igual que Lalo Bonino; distinta es la situación de los radicales que tanto Sagardoy como Viotti irán por la continuidad de sus mandatos; este último, quizá con pretensiones de volver a intentar en 2023 ir por la intendencia.

En cuanto al justicialista Muriel, dijo que “sin dudas es una discusión con un grupo más amplio, de acuerdo al proyecto político, pero si tengo el consenso me gustaría renovar la banca; si no aportaré desde el lugar que haga falta o desde afuera como hice durante tantos años, militando permanentemente y trabajando para la ciudad”.