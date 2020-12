El análisis del presupuesto 2021 ya se puso en marcha Locales 14 de diciembre de 2020 Redacción Por El viernes pasado los concejales iniciaron el análisis de este proyecto de Ordenanza, fundamental para cualquier gestión de gobierno, donde está claro que el área de salud será una de las que más crecerá en relación a las partidas del 2020. Lisandro Mársico sostuvo que aún faltan acordar algunas cuestiones, sobre todo vinculadas al famoso artículo sexto.

FOTO ARCHIVO LISANDRO MARSICO. El concejal de la oposición se refirió sobre este importante tema.

La semana pasada, los concejales mantuvieron una reunión para iniciar el análisis del presupuesto 2021 y lograr despejar las dudas de cara al posible tratamiento, en la última sesión del año que será el 23 de diciembre.

Al ser consultado, el concejal de la oposición, Lisandro Mársico FPCyS-PDP), sostuvo: “respecto a este tema, debemos decir que hay un incremento en lo que tiene que ver con las áreas de salud, obra pública, empleo y seguridad; sobre todo en salud que se aumenta el 96,10% en comparación entre el 2020 y el 2021. También hay un incremento importante en obra pública, y si bien en ese presupuesto hay calzadas obras nacionales y provinciales, es un área importante al igual que el empleo y la seguridad. Me parece que son cuatro líneas fundamentales a desarrollar como política de Estado y ojalá puedan lograrse las metas, porque no nos olvidemos que el presupuesto termina siendo un cálculo de recursos y erogaciones para el año subsiguiente “.

“En lo que tiene que ver con el artículo sexto, tendremos que acordar algunas cuestiones, todavía no lo tenemos definido, cuáles serán los montos sobre los que vamos a trabajar, que están especificados en el artículo sexto, inciso c. Con respecto también al artículo cuarto que tiene que ver con la planta, se están pidiendo a planta permanente 100 cargos más, en relación a los de este año que está en 1.200; es otro tema a analizar de aquí a la votación, donde veremos en cuanto se termina fijando”, explicó el edil.

En cuanto a las inversiones que están previstas en obra pública, Mársico contó que han formulado algunas consultas al Departamento Ejecutivo y van a hacer otras a modo de aclaraciones para poder sacarse dudas. Seguramente esta semana se convocará a funcionarios del DEM, a concurrir al Concejo.



ELECCION DE AUTORIDADES

Luego de lo sucedido la semana pasada con la elección de autoridades del Cuerpo Legislativo local, y de algunos cruces subido de tono entre Mársico, Vimo y Sagardoy, el edil respondió que, “yo voté en conjunto con la posición de Cambiemos, cosa que ya había anunciado que iba a hacer, acompañar en este caso al grupo político, que en muchas oportunidades trabajamos juntos . Resultó que Germán fue electo, yo lo apoyé, convencido de darle por otro año la posibilidad, ya que se venía desempeñando muy bien como presidente; esa fue la posición que he llevado al recinto”, sostuvo.