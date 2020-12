Ben Hur empató con Quilmes en el amistoso Deportes 13 de diciembre de 2020 Redacción Por Fue 0 a 0 en un encuentro de 70 minutos. El Lobo intenta ponerse a punto para el Regional.

FOTO LA OPINION DISCRETO. A Ben Hur le falta rodaje y fútbol para llegar en mejor forma.

A poco menos de un mes para el comienzo del Regional Amateur, Ben Hur igualó ayer 0 a 0 ante Argentino Quilmes en un partido amistoso de 70 minutos (dividido en dos tiempos de 35') que se disputó en el estadio "Néstor Zenklusen". En un campo de juego impecable más allá de la lluvia de la mañana, pero con un fuerte viento que complicó en parte a los protagonistas, el trámite fue de un partido trabado, con pocos espacios, donde Ben Hur tuvo el dominio territorial pero con escasas llegadas al arco cervecero.

Sin dudas, fue notoria la carencia de un jugador creativo en el equipo. Las partidas de Marcos Quiroga y Ricardo Acosta necesitan ser cubiertas con al menos un jugador que intente sumar desequilibrio, ya sea desde el manejo, la pegada u otra cualidad que le sume un plus a la BH. Si no llega ese futbolista, el entrenador estará obligado a cambiar desde el punto de vista táctico para adaptarlo a lo que más le convenga.

Tomando como referencia, Ben Hur enfrentó a un equipo que viene entrenando y también sin ritmo de competencia. La escuadra de Hugo Togni tiene muchos jugadores de experiencia (inclusive sumó al recientemente desvinculado Córdoba, de 9 de Julio), que mientras tuvo aire del medio hacia adelante intentó jugar de igual a igual, pero que luego se conformó con pararse ordenadamente y cerrarse cerca de Pagliero, que prácticamente no tuvo complicaciones.

Para traducirlo en situaciones de gol, en el primer tiempo lo más peligroso fue un remate de Kevin Acuña en el palo derecho de Velázquez, y en el segundo tiempo, un disparo de media distancia de Alemandi que el ex guardavalla benhurense desvió a un costado.



HANG A PRUEBA

Como Maximiliano Bustamante, otro ex Brown de San Vicente podría sumarse al Lobo. El volante Facundo Hang se encuentra a prueba, y en este duelo ingresó unos minutos moviéndose como volante por izquierda.



BEN HUR 0 - QUILMES 0

Cancha: "Néstor Zenklusen". Arbitro: C. Cazzaniga.

Ben Hur: Alan Velázquez (Matías Astrada); Nicolás Besaccia (José Alberto), Luis Ybañez y Martín Zbrun (Facundo Hang); Gustavo Mathier (Luciano Kummer), Leandro Sola (Marcos Valsagna) y Martín Alemandi; Joel Sacks y Joaquín Castellano; Leonardo Ochoa (Maxi Bustamante) y Diego Nuñez (Matías Zbrun). DT: C. Trullet.

Argentino Quilmes: Emanuel Pagliero; Kevin Acuña, Jonathan Vazquez (Darío Bracaccini), Damián Arnold y Sebastián Muriel; Adrián Córdoba, Nicolás Pautasso, Suárez e Ignacio Forni; Alejandro Carrizo (Eduardo Isaurralde) y Juan J. Weissen. DT: H. Togni.

No hubo goles.