Armando Trucco, un artesano del referato Deportes 13 de diciembre de 2020 Por Edgardo Peretti Con la partida del ex árbitro se engrosa la lista de los que alguna vez fueron impulsores y gestores de una pasión que sólo el fútbol podía convertir en vocación. La estirpe de lo que sigue.

FOTO ARCHIVO El escenario.- Armando Trucco con Angel Levrino y su hermano Luis en una pose que era clásica. En la Liga.- Alfredo Spagnol, Armando Trucco y “Pochi” Barberis en el aula de los árbitros.

Los que amamos el fútbol y lo vivimos como forma de vida y de sentimiento, tenemos una especial aversión hacia los atardeceres del domingo. Es el tiempo del epílogo, del gris de la tarde que fue sol, donde todo termina, donde los veteranos cronistas de las batallas liguistas volvíamos a las redacciones a escribir, a opinar, a decir. En esta ocasión el día festivo de la semana trajo la novedad de la desaparición de Armando Trucco.

En aquellos menesteres, si se daba la posibilidad, escuchábamos el comentario del colega en la radio por “Deportes en relieve”, pero después había que poner las cosas en papel. Y éste ha demostrado, desde hace siglos, que es casi eterno, o – al menos- siempre contemporáneo.

Esto implicaba que al día siguiente había que salir a la vida y encontrarse con aquellos que habían tenido alguna crítica, lo cual no le gustaba a nadie. Y te lo hacían saber.

Esta fue una enseñanza que en mi juventud me dejó el ex árbitro Oscar Mendoza. Este había sido juez de primera allá en los sesenta y trabajaba en la imprenta de LA OPINION donde compartía espacio con “Pancho” Buffelli (inolvidable y querida persona) que era de Ben Hur, el “Pelado“ Acosta (arquero de primera división del “9”), “Fito” Arcos (seguidor leal de Sportivo), y el “Bayo” Kloster (de Ferro). O sea, una especie de tribuna futbolera con opiniones varias.

En esto, Oscar decía una verdad que puede trasladarse a la categoría de verdad revelado “Cuando se gana, todas son flores; cuando se pierde, los elogios de ayer se convierten en críticas y quejas”.

Total razón a la idea.

Armando Trucco fue uno de esos árbitros que llegan al silbato por vía de la vocación o el amor al fútbol, que en esos tiempos se dejaba a temprana edad por razones biológicas o de trabajo. No había atracciones económicas ni de egos de prensa; mínimas monedas, poca difusión y eternos candidatos al insulto. Como dice el saber popular: “el árbitro no tiene hinchada”.

Los “soplapitos” (como se decía entonces) u “hombres de negro” entrenaban un poco corriendo en la semana, se tenían que hacer confeccionar la ropa (negra, obvio) por alguna modista y -cuando podían- repasaban el reglamento que no cambiaba tanto. Por si fuera poco, debían tener un trabajo por lo que más de una vez acudían al verde césped con ocho o más horas en el lomo.

Hasta la llegada de “Pochi” Barberis, que jerarquizó la función, el arbitraje era artesanal y voluntarioso. Después vendrían otros tiempos felices, pero no hay que olvidar que el árbitro era un ciudadano más, alguien que se cruzaba en la calle con jugadores, técnicos o dirigentes. Es la vida de pueblo.

Armando era viajante de comercio y andaba todo el día vendiendo con su portafolio a cuestas. En la cancha demostraba autoridad a partir de su figura espigada y sus ganas; puede haber tenido partidos buenos, malos o de los otros. Así es el fútbol y, por ende, la vida. Jamás me interesó ser juez de nada ni de nadie.

Tengo dos historias con Trucco. Una fue un partido adelantado de sábado en cancha de Peñarol que enfrentaba al local con Sportivo. Chato, aburrido y condenado al empate en cero (como ocurrió) generando un título que nunca olvidé “Tan grises como la tarde”, y que habría que haberlo terminado a los veinte minutos del segundo tiempo.

Pero Armando era hombre de ley aplicar: siete minutos de adicional, en una época donde había dos cambios y el agregado jamás superaba los sesenta segundos. Todo bien hasta el minuto 51 cuando Sportivo reclamó con todo una supuesta falta del arquero local. Terrible escándalo, pero al final, todos a casa.

A la mañana siguiente, el juez pasaba por la pizarra del diario a ver los titulares que allí se exponían. Nos cruzamos y me preguntó “¿Te pareció mucho lo adicionado?”. ”Si” – le dije- . “A mí no” – me contestó sonriendo y se fue.

En 1984 protagonizaría otra historia. Con la llegada de los “pitos” afistas, los locales quedaron relegados a las inferiores, pero un conflicto que derivó en la suspensión de un Atlético-Ferro en el entretiempo, le otorgó a los rafaelinos la posibilidad de volver.

Fueron dos tiempos de 23 y 22 minutos, jugando por la planilla y nada más. El árbitro fue Armando Trucco. Uno de los nuestros.

Al lunes siguiente, en el programa que compartimos tantos años con Víctor Hugo Fux en la TV (“Deportivamente Hablando”), me permití llamarlo el “Legendario Armando”. El día después nos lo vino a agradecer.

He dejado para esta instancia del texto mi referencia a su hermano Luis y a Silvio, Gisella y Angelo, herederos de una estirpe que alguna vez tuvo un pionero.

Lo otro, que me dicta el corazón en este momento, es evocar a estos labradores en el desierto que dejaron una huella. Seguramente me lo encontraré a mi amigo Roberto Vaccarone por la calle y me dará la razón con todo el conocimiento de causa que él maneja a diario: la vida es memoria y agradecimiento.

El fútbol siempre tiene algo que ver con las cosas.

Cuando uno se encuentra en la necesidad de acudir al teclado para despedir a alguien siempre el dolor hace de las suyas; mitiga este humano sentimiento el saber, estar convencido, que existe un lugar donde van todos los que respiraron fútbol, donde manda el eterno recorrido de la redonda amada y la paz. La paz.