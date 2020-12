En Junín, falta jugar el complemento Deportes 13 de diciembre de 2020 Redacción Por Sarmiento y Defensores de Belgrano igualaban 0 a 0 pero el partido no pudo continuar por falta de luz. Suspendido antes de comenzar el segundo tiempo.

Sarmiento y Defensores de Belgrano igualaban sin goles en la ciudad de Junín, pero el encuentro no pudo reanudarse en el segundo tiempo por desperfectos en el sistema lumínico del estadio Eva Perón.

Luego de una charla entre el árbitro José Carreras y los capitanes de ambos equipos, el juez decidió suspender el partido del que sólo se jugaron los primeros 45 minutos.

La jornada seguirá hoy a las 21.30 con el encuentro en el cual San Martín de Tucumán recibirá a Atlético Rafaela que será controlado por el árbitro Andrés Gariano mientras que el lunes se llevarán a cabo dos partidos.

A las 17.10 Deportivo Riestra será anfitrión de Gimnasia y Esgrima de Mendoza con Adrián Franklin como juez principal mientras que a las 21.10 Tigre será anfitrión de Villa Dálmine con Lucas Comesaña y televisación en directo.

Las posiciones de la Zona B son las siguientes: Atlético Rafaela y Sarmiento de Junín, 4 unidades; Tigre y San Martín de Tucumán, 3; Deportivo Riestra y Villa Dálmine, 2 y Gimnasia de Mendoza y Defensores de Belgrano, 1.



FERRO LE GANÓ A MORÓN



Ferro le ganó como visitante al Deportivo Morón por 3 a 2 en un encuentro válido por la tercera fecha de la zona A de la Fase Campeonato de la Primera Nacional.

El elenco de Caballito comenzó ganando tras un gol de Alan Schönfeld, en contra de su valla, a los 20 minutos del primer tiempo, mientras que a los 26 de la misma parte Nicolás Gómez aumentó la ventaja.

En tanto, a los 42 minutos de la primera parte, Guillermo Villalba descontó para el equipo local mientras que a los 41 del complemento Nahuel Maidana marcó la tercera conquista para Ferro y a los 45 Damián Akerman, de penal, hizo el segundo gol del elenco local.

Ferro culminó el encuentro con diez futbolistas debido a que cuando se jugaba el tercer minuto de descuento, se fue expulsado Lucas Souto.

La fecha seguirá hoy a las 17.10 con el partido en el cual Temperley será local de Estudiantes de Buenos Aires con Sebastián Zunino como juez y ambos partidos irán televisados.

La jornada dominical de la Zona A culminará con el encuentro en el cual Atlanta será anfitrión de Agropecuario de Carlos Casares con Mario Ejarque como árbitro.

Las posiciones son las siguientes: Platense, 5 puntos; Estudiantes de Buenos Aires, 4; Atlanta, Temperley, Agropecuario, Estudiantes de Río Cuarto y Ferro, 3; Deportivo Morón, 2.



ZONA REVÁLIDA



Los resultados de ayer y lo que se juega este domingo. Zona A: Barracas Central 1 - Belgrano 0, Independiente Rivadavia 0 - Brown Puerto Madryn 0, Alvarado 0 - San Martín San Juan 1. Lunes: 09.00hs Mitre vs Chicago. Zona B: Viernes: Almagro 0 - Quilmes 1. Sábado: Gimnasia (J) 2 - All Boys 0, Santamarina 3 - Chacarita 1, Brown Adrogué 1 - Instituto 1.