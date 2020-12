Ahora 12, Ahora 18, ahora vengo... Suplemento Economía 13 de diciembre de 2020 Por Guillermo Briggiler En la Argentina abundan los pesos que valen cada vez menos.

En algún momento, en nuestra economía rafaelina, comprábamos en cuotas en los comercios con 'Ahora 12', luego las cuotas llegaron a 18 meses con el programa 'Ahora 18', pero en la actualidad cuando preguntamos precio de algún artículo, solo podemos decir, ahora vendo y salir disparados del local igual que la inflación.

El gobierno del país emitió una gran cantidad de pesos para cubrir el déficit fiscal y hoy esos pesos presionan sobre el precio de los productos, es decir hay más billetes en el conjunto de la economía con menor producción de bienes, lo vemos en el PBI que es menor al del 2019. Durante el mes de diciembre esta suba de precios está controlada por la mayor demanda de dinero, típica de dicho mes, donde la gente necesita pesos para los consumos de fin de año y los empresarios deben pagar aguinaldos, adquirir mercaderías para hacer frente a la demanda estacional y pagar las cuentas del 2020. En el mes de enero esta demanda de pesos disminuye fuertemente.

Lo bueno es que tendremos un fin de año tranquilo, pero los Reyes Magos llegarán con presiones sobre la inflación y el tipo de cambio. Frente a este panorama el Ministerio de Economía se encontrará nuevamente con que la emisión realizada supera, por mucho, las reservas que posee el BCRA, por lo que, si no desea que el signo monetario se devalúe nuevamente, deberá conseguir fondos frescos. Como no hay préstamos para Argentina que acaba de salir de una cesación de pagos, el único que podría aportar algo es el FMI, sin embargo es difícil que ese acuerdo llegue antes del fin del primer trimestre del año. Por otro lado los meses de verano son los que menos exportaciones tienen, el grueso comienza a liquidarse a partir de marzo con la cosecha de soja.

La opción que le queda al Ministerio de Economía y a la conducción del BCRA es proceder a subir la tasa de interés en pesos para que, la tentación de quedarse en esa moneda sea más grande que la opción de dolarizar los fondos, por lo que es muy probable que la veamos en valores cercanos al 50% en ese período del año.

Hasta acá lo financiero. Respecto a lo económico, repetimos que sin producción no se soluciona el problema de la pobreza. El único generador de empleo y por lo tanto de salida de la pobreza, lo encontramos en la inversión, por lo tanto mientras no se fomente ésta seguiremos empantanados en este círculo de gasto público para asistir a la población necesitada, más impuestos, más emisión, déficit, endeudamiento, devaluación y más pobreza.

Por último, lo humano. Recordemos que no somos dueños de nada, en este año de pandemia descubrimos que no somos dueños de la salud, pero tampoco de la seguridad, ni de los bienes materiales y tampoco de la vida. Solo somos dueños de nuestras decisiones y podemos elegir no ideologizarnos y no ser títeres de aquellos que buscan un beneficio descartando aquellos que no les sirven, en los dos extremos de la vida, desde la concepción a la vejez. Decir no a las normas que ataquen a los humanos más vulnerables, como la vida en el vientre materno. Y con el privilegio de aquellos a quienes se nos permitió nacer, gritar que la vida no es un prerrogativa de quienes son útiles a la sociedad o a la economía, sino que es un derecho humano, desde la concepción hasta la muerte natural.

Buen día Sr Almacenero, ¿cuánto cuesta el pan dulce, tiene 'Ahora 12'? No tiene, ahora vengo...



