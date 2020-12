Abby y los Tekis comparten canción

BUENOS AIRES, 13 (Télam). - La cantante, compositora y actriz Abby convocó a Los Tekis para estrenar una canción que cuenta acerca de la actividad de la Fundación Dignamente contra la pobreza infantil en el norte argentino.

"La Fundación Dignamente ya recuperó a más de 300 niños en estado de desnutrición en el norte argentino y sus hogares han salido de su situación de indigencia que padecían", informó una comunicación de prensa acerca de la canción que desde ayer puede verse en www.youtube.com/watch?v=Yf5b7NoTL7c.

Abby explicó que "cuando conocí lo que hacía Dignamente, dije 'acá hay mucho amor y entrega'. Escucharlos me llevó a lo que viví cuando era más chica, lo que hacíamos con las familias. Y mi deseo fue crear una canción, cantar una historia inspirada en la fundación".

Pos su parte, Sebastián López, cantante de Los Tekis, apuntó: "Cuando Abby me sumó a este proyecto me llenó de emoción, no tuve ni que pensarlo, esto también condice con lo que es la esencia de nosotros y los mensajes que tratamos de transmitir".