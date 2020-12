La Orquesta Municipal de Tango brilló en el Anfiteatro Williner Información General 13 de diciembre de 2020 Redacción Por Con un repertorio de lujo, la música en vivo volvió a hacer disfrutar a los vecinos y vecinas en una noche a puro tango.

FOTO CP// ORQUESTA MUNICIPAL DE TANGO. La agrupación en pleno recital.

En la primera noche del ciclo Anfiteatro en Vivo, enmarcado en el programa Verano Acá, se presentó la Orquesta Municipal de Tango. El encuentro se realizó, además, en coincidencia con la celebración del Día Nacional del Tango.

Además, en la oportunidad se estrenó el tango "Bronca", compuesto por Claudio Duverne, director de la agrupación. La pieza generó la admiración del público que lo premió con un cerrado aplauso.

La Orquesta Municipal de Tango, compuesta por Claudio Duverne (director), Jimena Algarañaz (viola), Melania Yossen y Jonatan Santillán (violines), Germán Domenichini y Emanuel Onisimchik (bandoneones), Betina Scalenghe (violoncello) y Sebastián Feck (contrabajo), compartió escenario con grandes artistas.

Las voces invitadas fueron Ana Clara Piovesano, Estefanía Vurcharchuc, Matías Sismondi y Leo Bulacio, y las parejas de baile integradas por Rubén e Isabel Leiggener y Jaquelina Pica y Rafael Sangalli.

La conducción estuvo a cargo de Gerardo Zanoni, gran conocedor del repertorio y la historia de este género musical que representa a nuestro país en todo el mundo, quien aportó entre cada tema reseñas sobre autores y composiciones.





Volver a brillar

"La Orquesta brilló una vez más ante el público, luego de todo un año de intenso trabajo virtual con producciones de alta calidad que fuimos compartiendo en nuestras redes sociales; y ahora, cerrar un año tan atípico con esta presentación en vivo y la gente aplaudiendo de pie ha sido realmente muy emotivo y gratificante", destacó el secretario de Cultura, Claudio Stepffer.

El encuentro se desarrolló siguiendo los protocolos adecuados a esta clase de realizaciones: Reserva de entradas con registro de datos, toma de temperatura en el ingreso, distanciamiento interpersonal con la conformación de "burbujas" familiares dispuestas por personal acomodador, la imposibilidad de bailar, más las medidas generales respecto del uso de barbijo, desinfecciones, etc. Un protocolo especial se aplicó también para artistas y personal técnico.

"Comenzamos a reactivar la cultura del encuentro, la cultura presencial, y para ello es indispensable cumplir con los protocolos y contar con la colaboración del público con dicho cumplimiento. Es el único modo de poder comenzar y seguir ofreciendo estas posibilidades de recreación y de trabajo a través del arte", manifestó Stepffer.

"Por eso insistimos en la necesidad de que la gente comprenda y acompañe las nuevas exigencias y medidas que antes no existían y que ahora obligatoriamente debemos implementar, aunque puedan resultar molestas o antipáticas, y respetar todas las indicaciones del personal tanto en el ingreso como en la ubicación de lugares", agregó.

"Realizar estos encuentros implican un gran esfuerzo organizativo que se acrecienta en el contexto de pandemia, y esperamos, en la medida en que vayamos superando la crisis sanitaria, retomar los modos más distendidos de disfrutar de la cultura", puntualizó.





Volver al escenario

Claudio Duverne, director de la Orquesta Municipal de Tango, expresó en este regreso al escenario: “Estamos junto con los demás músicos de la Orquesta disfrutando mucho este reencuentro con el público. En febrero de este año fue la última actuación que tuvimos con público y personas en vivo. Luego no pudimos hacer más nada, solo grabar vídeos y trabajos virtuales”.

“Estar con el público es algo vital para el músico. Hoy lo podemos retomarlo, así que estamos muy contentos”, enfatizó el artista local.

Por su parte, Betsabé Olivera, integrante del público que asistió a la presentación, comentó: “Me encanta poder volver. Hace un montón que no salía porque yo tengo edad de riesgo y tenía miedo. Pero está bien organizado y me gusta. Acá siempre fueron lindas los espectáculos”.