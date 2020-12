Negociaciones con Pedidos Ya Locales 13 de diciembre de 2020 Redacción Por LAS RETOMO LA PROVINCIA

En base a los establecido en la Disposición N° S-17 de fecha 10 de septiembre, la Secretaría de Comercio Interior y Servicios del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología retomó las conversaciones con la firma Pedidos Ya para alcanzar un nuevo acuerdo que prorrogue los términos establecidos en la mencionada disposición de alícuotas de comisión por marketplace y logística en la provincia de Santa Fe.

Con dicha acción el Gobierno Provincial busca continuar beneficiando al sector gastronómico en particular y al sector comercial en general en toda el territorio santafesino, acompañando la temporada turística que se inicia y sabiendo que tanto las dificultades económicas para el sector como la emergencia sanitaria continúan, y por tanto el motivo que impulsó a la Secretaría de Comercio Interior y Servicios a liderar estas acciones, en acuerdo y articulación con el sector privado interesado.

La Disposición N° S-17 emitida por la Secretaría de Comercio Interior y Servicios estableció para PedidosYa S.A. en 25%, más el Impuesto al Valor Agregado, el máximo que puede percibir la empresa en comisiones por marketplace con logística vinculados a la comercialización de alimentos y bebidas, extensivo a todos los titulares de comercios santafesinos con contratos vigentes y por celebrarse, desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2020. Dicha obligación no afecta a los contratos vigentes que registren una comisión menor al 25% más IVA.

“Desde el Gobierno Provincial entendemos que al continuar la emergencia sanitaria y también al permanecer las complicaciones para todos los sectores de la actividad económica y en particular para el comercio y la gastronomía las negociaciones con Pedidos Ya, como lo habíamos planteado ya en septiembre, iban a estar retomándose en el mes de diciembre”, destacó la directora Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, María Betania Albrecht.

Por su parte, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, manifestó que “a tres meses de dictarse la disposición que planteó la fijación de comisiones retomamos el diálogo y entendemos que en los próximos días iremos llegando a un acuerdo que, a su vez, esperamos también sea alcanzado a nivel nacional. Nos parece importante seguir apoyando al sector gastronómico en particular, también sabiendo lo que ocurre en los meses que se aproximan, que puede llegar a darse esa revancha, más que nada para las áreas comerciales más complicadas por la pandemia. Por lo tanto entendemos que es algo necesario y esperamos que tanto la firma Pedidos Ya, como las entidades gastronómicas en particular y los sectores comerciales en general sigan acompañando y trabajando de la misma manera que lo venimos haciendo desde el inicio de la gestión del gobernador Omar Perotti, que es con la sinergia entre lo público y lo privado”.