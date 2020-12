Aumenta el mínimo no imponible de Ganancias

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El salario más bajo alcanzando por el impuesto a las Ganancias desde el año próximo será de $74.602 para los asalariados solteros y de $98.690 para los casados con dos hijos, tras la actualización de un 35,3% del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).

"Se publicó el Ripte de octubre de este año y, comparado con el de octubre del año pasado, da una variación del 35 por ciento. Ese es el coeficiente por el que se van a ajustar las tablas el año que viene con los pagos que se hagan a partir del 2 de enero", indicó en diálogo con NA el tributarista José Luis Ceteri.

"Ese valor está un poco por debajo de la inflación estimada para este año", señaló el especialista, al referirse a las proyecciones ubicadas en torno al 36% y 37% para el Índice de Precios al Consumidor de 2020. Afirmó que actualmente quienes pagan ganancias son los trabajadores solteros que ganan un sueldo de bolsillo superior a $55.261, casados con $64.145 y casados con dos con hijos con $73.104.

Con la actualización, los solteros sin hijos serán alcanzados si tienen salarios netos de $74.602 o más. Por su parte, los casados deberán pagar el tributo si tienen percepciones de bolsillo de más de $86.596 y en caso de ser casados con dos hijos con $98.690.

Ceteri puntualizó que actualmente es poca "la brecha entre los que pagan Ganancias con la canasta básica de una familia", de alrededor de $50.000.



AGUINALDO, SUELDOS DE DICIEMBRE, PREMIOS Y VACACIONES

"Si el sueldo de diciembre se paga en diciembre, se va a pagar más Ganancias. "En cambio, si se paga hasta el cuarto día hábil de enero, lo cual se permite, se pagará menos", aclaró el especialista en tributos.

De ese modo, apuntó: "Es importante ver de qué manera influye pagar un día o después", por lo que manifestó que una posibilidad para que los empleados abonen menos impuesto es que los pagos sean realizados por las empresas desde el 2 de enero.

Con relación a los premios que otorgan los empleadores, analizó: "En caso de que se paguen en diciembre, va a impactar totalmente en el impuesto a las Ganancias".

Sobre las vacaciones, Ceteri evaluó que se pagan antes de que el empleado se tome esa licencia, por lo que estimó que "muchos empleados que se van el primero de enero, cobrarán en diciembre" ese plus, por lo que estará alcanzado por el tributo.

Al ser consultado por el aguinaldo, afirmó que se debe percibir "antes del 18 de diciembre por ley", pero aclaró que "a partir de una reforma que se hizo hace unos años, para evitar ese salto brusco, por el aguinaldo uno va pagando el impuesto mes a mes". "No debería incidir mucho en el cálculo de Ganancias, pero el perjuicio de este sistema es que paga anticipadamente", argumentó.

Por su parte, el tributarista Cesar Litvin dijo que es necesario "hacer tres modificaciones a este régimen". "La primera es que con esta escala de inflación debería ser de actualización semestral y no anual. Con esta inflación con cualquier recuperación posterior que se haga del salario, una parte de esa recuperación va a generar que una parte vaya al Estado y la otra al trabajador", consideró. Asimismo, indicó que "en segundo lugar, este índice no es el más adecuado. En vez del Ripte hay que utilizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Desde se utiliza este índice ya se lleva un 62% de retraso respecto al IPC", y concluyó asegurando que "los autónomos están siendo perjudicados porque tienen deducciones menores que los asalariados", diferencia que puede llegar al 60%.