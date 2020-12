El Gobierno renovó cuestionamientos al funcionamiento del Poder Judicial

BUENOS AIRES, 13 (NA/Télam). - El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, renovaron ayer los cuestionamientos del Gobierno nacional hacia el funcionamiento del Poder Judicial, al término de una semana en la que Alberto Fernández recibió el informe del Consejo Consultivo para la reforma de la Justicia, como “punto de partida” para la discusión sobre cambios estructurales en ese ámbito.

Al igual que lo hizo días atrás el primer mandatario en una conferencia de prensa, Cafiero, ratificó que para el Gobierno nacional la Justicia "no está funcionando adecuadamente" y señaló que a la Corte Suprema de Justicia no se le cuestionan sus fallos sino cómo asigna prioridades para tratar causas, y que "tire la pelota a la tribuna".

"A nuestro parecer la Justicia no está funcionando de manera adecuada. Por eso presentamos un proyecto de reforma judicial. En esta estructura la Corte es la cabeza. Se cuestiona la cabeza, pero también todo el sistema de justicia que se debe revisar", sostuvo el jefe de Gabinete en declaraciones radiales.

De ese modo, Cafiero indicó que "en términos futboleros, la Corte tira a la tribuna, básicamente, y eso es lo que ha sucedido, pero no tiene que ver con el caso del exvicepresidente Amado Boudou, o con ningún caso en particular, sino que lo que se cuestiona es todo el sistema judicial, y obviamente a la Corte, porque es la cabeza".

"Lo que se le está pidiendo a la Corte es que se expida de fondo en todos los casos que le llegan, y no que la tire a la tribuna. Eso es lo que buscan cada una de las defensas que tiene como tribunal de alzada a la Corte, y que la selección de temas que hace no sea arbitraria", agregó.

Cafiero recordó también que "en los últimos diez años la Corte solo aceptó dos per saltum: el de la democratización de la justicia y el de los traslados de los tres jueces (Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli). Suena bastante corporativo cómo asigna sus prioridades", remató. "Seguimos en la postura de que la Justicia no está funcionando en forma adecuada, y ahí se inscribe la reforma judicial que ya tiene media sanción en el Senado, y por eso convocamos a un consejo de juristas para ver cómo se mejora el sistema judicial", concluyó.

En ese marco, sostuvo que en ese diagnóstico negativo sobre el Poder Judicial coinciden "con tonos distintos" tanto el Presidente como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien esta semana difundió una carta contra el máximo tribunal al realizar un balance del primer año de la asunción presidencial el pasado jueves 10.



LA CARTA DE CRISTINA

Al respecto, Cafiero sostuvo que la Vicepresidenta busca "promover un debate sobre un poder que no está sujeto al voto popular y cuya legitimidad emana del prestigio que tenga".

En su cuenta oficial de redes sociales, Cristina Kirchner difundió una carta titulada "A un año... Balance", en la que criticó a la Corte Suprema y a sus integrantes por sostener "el lawfare, la persecución a exfuncionarios y convalidar el endeudamiento con el FMI".

En tanto, el presidente Alberto Fernández señaló: “Coincido con que la Justicia no está funcionando bien en Argentina. Y no se trata de preservar a alguien que eventualmente está sometido a un proceso judicial, sino que lo que dijo Cristina es mucho más profundo". “Tengo que confesar que comparto mucho con lo que afirmó porque es una mirada objetiva de lo que está pasando en la Justicia que no funciona bien en Argentina”, agregó.



IBARRA Y KICILLOF

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, consideró ayer que "el juego pendular de la Justicia debe terminar" y cuestionó el funcionamiento del fuero federal, mientras que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo que "la Corte Suprema acompañó el lawfare".

Los funcionarios del Frente de Todos se expresaron así en medio de la polémica por el comunicado con el que la vicepresidenta Cristina Kirchner criticó fuertemente a la Corte Suprema de Justicia, y luego de que el presidente Alberto Fernández dijera que "la apertura de recursos" en el máximo tribunal "tiene un nivel de discrecionalidad pasmoso".

En declaraciones radiales, Ibarra señaló: "No podemos estar pensando que cuando alguien es oposición hay muchos jueces dispuestos a perseguir y procesar y cuando se está en el Gobierno todo se detiene. Este juego pendular de la Justicia debe terminar".

La secretaria Legal y Técnica afirmó que "nadie cree que en la Justicia Federal se toman decisiones conforme a la ley, salvo algunas excepciones" y agregó: "Por eso cuando hablamos de reformas hablamos de tener jueces probos, designados por concursos, no por decreto".

Tras ser consultada sobre el comunicado de la vicepresidenta, Ibarra afirmó que "más que las opiniones puntuales sobre un tema" hay que "saber que hay un serio problema con la Justicia". "En general sentimos que es lenta, ineficaz y muchas veces trabaja más a favor de los gobiernos de turno. Esto lo hemos visto en la historia y ha recrudecido en los últimos años", agregó la funcionaria nacional, una de las más cercanas al Presidente.

En el mismo sentido, señaló el "nexo sórdido entre los servicios de inteligencia y la Justicia", y afirmó: "Hay que terminar con todos estos sótanos de la democracia en forma institucional, sabiendo que es un trabajo ineludible, y que no tendremos una democracia sana, de calidad, si sentimos que la Justicia trabaja para poderes de turno".

Ibarra recordó que la reforma judicial "fue una promesa de campaña" de Fernández y que el Gobierno ya recibió "información del Consejo Consultivo" con distintas sugerencias sobre cómo modificar "una Justicia que no nos conforma que no respeta las leyes".

Por su parte, Kicillof se mostró más alineado con las críticas puntuales de Cristina Kirchner a la Corte, en el marco de sus denuncias sobre la existencia de un "lawfare" o "guerra judicial" que según ella es orquestada por poderes "políticos y mediáticos".

"Hay que ser muy ciego para decir que no hay lawfare. En Argentina hay persecución de la Justicia", afirmó el gobernador de la provincia de Buenos Aires en declaraciones radiales y disparó: "La Corte Suprema acompañó el lawfare. Está a la vista. Lo dijo Alberto, lo expuso Cristina". En este sentido, recordó la causa judicial por las operaciones de dólar futuro que se había iniciado contra la ex presidenta y contra él, como ex ministro de Economía, y que involucró también a las autoridades del Banco Central.

Tras calificar ese expediente como "una de las chanchadas" del "lawfare", Kicillof agregó: "Yo soy víctima de eso. Va a haber un juicio oral por la causa de dólar futuro y nadie puede explicar cuál es el delito".