TN: las últimas en El Villicum Deportes 12 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

PRENSA APAT FACUNDO LEANEZ. Hizo valer su localía para su doble pole en la Clase 2. JOEL GASSMANN. El entrerriano consiguió su primera pole en la Clase 3.

El campeonato argentino de Turismo Nacional tendrá su definición con una fecha doble en el autódromo "San Juan Villicum", donde ayer se disputaron las pruebas de clasificación.

El local Facundo Leanez (Etios) se quedó con la pole en la Clase 2 para las dos carreras; en tanto que el entrerriano Joel Gassmann (Vectra) y el rionegrino José Manuel Urcera (Civic) fueron los más veloces en la Clase 3.

Por su parte, Agustín Bonomo (C3) cumplió una excelente labor en la primera clasificación, ubicándose 13° en la Clase 2, pero en la segunda no pudo repetir al soltarse el capuchón de una bujía cuando estaba abriendo la primera vuelta y en consecuencia no marcó tiempos.

Las clasificaciones quedaron ordenadas de esta manera:

Clase 2 (séptima fecha): 1° Facundo Leanez (Etios), en 1m55s541, a 132,545 Km/h; 2° Lucas Tedeschi (Etios) a 629 milésimas; 3° Tomás Bergallo (Etios) a 735; 4° Gastón Iansa (Fiesta) a 793; 5° Nicolás Posco (Fiesta) a 824... 13° Agustín Bonomo (C3) a 1s331.

Clase 2 (octava fecha): 1° Facundo Leanez (Etios), en 1m55s442, a 132,659 Km/h; 2° Emanuel Abdala (Etios) a 147 milésimas 3° Lucas Tedeschi (Etios) a 284; 4° Damián Kirstein (206) a 515; 5° Martín Alessi (Etios) a 614... sin tiempos Agustín Bonomo (C3).

Clase 3 (séptima fecha): 1° Joel Gassmann (Cruze), en 1m52s543, a 136,076 Km/h; 2° Leonel Pernía (Kia) a 85 milésimas; 3° Alfonso Domenech (Corolla) a 121; 4° José Manuel Urcera (Civic) a 233 y 5° Ever Franetovich (Corolla) a 446.

Clase 3 (octava fecha): 1° José Manuel Urcera (Civic), en 1m52s027, a 136,703 Km/h; 2° Facundo Chapur (Focus) a 177 milésimas; 3° Leonel Pernía (Kia) a 221; 4° Diego Ciantini (Vectra) a 531 y 5° Joel Gassmann (Vectra) a 582.

Cronograma: hoy seguirá la actividad en estos horarios: a las 09:10 primera serie Clase 3 (4 vueltas); a las 09:35 segunda serie Clase 3 (4 vueltas); a las 10:00 primera serie Clase 2 (4 vueltas); a las 10:25 segunda serie Clase 2 (4 vueltas); a las 15:10 final Clase 3 (14 vueltas ó 40 minutos) y a las 16:10 final Clase 2 (12 vueltas ó 35 minutos).

Campeonato Clase 2: Nicolás Posco (Fiesta) 183 puntos; Gerónimo Núñez (Etios) 169; Tomás Bergallo (Etios) 139 Gastón Iansa (Fiesta) 136 y Emanuel Abdala (Etios) 130.

Campeonato Clase 3: Julián Santero (Corolla) 173 puntos; José Manuel Urcera (Civic) 156; Facundo Chapur (Focus) 132; Matías Muñoz Marchesi (Focus) 126 y Carlos Okulovich (Civic) 120.