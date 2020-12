Turismo Pista en Olavarría Deportes 12 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO FACEBOOK JOSE LUIS COSTAMAGNA. Uno de nuestros pilotos con el Ka en la Clase 2.

Ayer dio comienzo la actividad del Turismo Pista en el autódromo "Hermanos Emiliozzi" de la ciudad bonaerense de Olavarría, que servirá de escenario al cierre de la excepcional temporada de la categoría.

Tres pilotos nos estarán representando, todos en la Clase 2, los que participaron de los entrenamientos, en los que ocuparon estos lugares: 18° Ricardo Saracco (Fiat Way), 27° Maximiliano Andreis (Chevrolet Corsa) -tiene chances en el campeonato- y 30° José Luis Costamagna (Ford Ka).

Así quedaron ordenadas las principales ubicaciones: 1° Favio Grinóvero (Corsa), en 1m39s427; 2° Lucas Bayala (Corsa) a 55 milésimas; 3° Juan Paulides (Corsa) a 164; 4° Yair Etcheveste (Corsa) a 232; 5° Agustín Herrera (Corsa) a 278; 6° Javier Segovia (Corsa) a 385; 7° Pablo Vázquez (VW Up) a 393; 8° Franco Fauret (VW Up) a 556; 9° Renzo Blota (Corsa) a 595; 10° Facundo Ríos (VW Up) a 613... 18° Ricardo Saracco (Way) a 1s198... 27° Maximiliano Andreis (Corsa) a 1s636... 30° José Luis Costamagna (Ka) a 1s837.

Hoy se disputará la séptima fecha, en tanto que para mañana está prevista la octava en el trazado olavarriense.