Libertad luchó, pero no pudo con San Lorenzo Deportes 12 de diciembre de 2020 Redacción Por BASQUETBOL

Otra derrota ajustada tuvo ayer Libertad de Sunchales, en este caso frente a San Lorenzo de Almagro por 78 a 73 en uno de los partidos de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol 2020/21. Las diferencias de planteles que en lo previo parecían marcar un favoritismo mucho más marcado para los de Boedo, no se trasladaron luego al rectángulo del Templo del Rock, donde la paridad fue casi una constante. Los parciales fueron 18-12 para Libertad; 38-36 y 61-50 para San Lorenzo.

José Vildoza (el cordobés ex Libertad) fue, otra vez más, la figura de los dirigidos por Santander al anotar 16 puntos (7/13 en tiros de campo) y repartir tres asistencias. Cabe destacar también lo hecho por los jugadores que volvieron tras su paso por México (Aguirre, Romano y Piñero); el base finalizó el juego con un total de 13 unidades y demostró su experiencia en los momentos claves del encuentro, mientras que los dos ex Instituto de Córdoba contribuyeron con 11 puntos cada uno.

En los Tigres, Mosley fue el principal anotador con 14 puntos, Manuel Alonso sumó 13, Saglietti y Martinez aportaron 12, entre los más destacados.

Libertad logró empatar el partido en 67 unidades a 3:25 del final tras una volcada de Martínez. Sin embargo, Aguirre y Romano con libres, sumado a un doble de Fjellerup adelantaron al azulgrana. El último minuto de juego lo tuvo a los dirigidos por Santander con una ventaja de cuatro puntos sobre su rival (73-69). Los de Saborido redujeron la distancia tras una penetracion de Alonso (73-71); el Penka Aguirre respondió con un triple (76-71), aunque Martínez volvió a achicar la ventaja para su equipo con un doble debajo del aro (76-73). Después de un tiempo muerto pedido por el conjunto de Sunchales, Mosley falló el intento de triple y los cuervos contraatacaron rápido para sentenciar el partido con Fjellerup al mando, que asistió a Vildoza y el base, tras anotar una bandeja contra el tablero, estableció las cifras definitivas del juego: 78-73.

El próximo compromiso de los sunchalenses será el lunes 14 a las 21:30 ante Bahía Basket, hasta ahora el último del certamen. Libertad, en una tabla despareja en cuanto a partidos jugados, es el penúltimo.

Otros resultados: Platense 73 - Instituto 71; Obras 49 - Comunicaciones 82; Peñarol 66 - Olímpico 80; Argentino 92 - La Unión 86.