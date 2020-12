Ben Hur se prueba con Quilmes Deportes 12 de diciembre de 2020 Redacción Por Si el clima lo permite, jugarán esta tarde en barrio Parque

FOTO ARCHIVO BUSCANDO RODAJE./ El Lobo sigue la puesta a punto.

Si la lluvia no se hace presente como lo hizo en los frustrados partidos programados con Unión de Sunchales, Ben Hur jugará esta tarde su tercer encuentro de preparación rumbo al Regional Amateur frente a Argentino Quilmes, que se encuentra entrenando de cara a la temporada 2021 de la Liga Rafaelina. El compromiso se anuncia para las 18 en el estadio Néstor Zenklusen, desarrollándose en la modalidad de dos tiempos de 35 minutos.

El técnico Carlos Trullet dispuso para este encuentro de práctica la siguiente formación: Alan Velázquez; Nicolás Besaccia, Luis Ybáñez y Martín Zbrun; Gustavo Mathier, Leandro Sola, Martín Alemandi; Joel Sacks y Joaquín Castellano; Diego Nuñez y Leonardo Ochoa. Hoy por motivos laborables no podrá estar Miguel Yuste.



LA BAJA DE ACOSTA

"La verdad, no sé porqué se fue. No me responde los mensajes", expresó Trullet ante la consulta del motivo por el alejamiento del volante santafesino Ricardo Acosta, que estuvo unas pocas semanas junto al plantel. Si bien el jugador había insinuado algunas dudas para seguir, estaba abierta la puerta desde el club para intentar solucionar las presuntas dificultades, lo cual molestó aún más al cuerpo técnico.

Trullet ya había tenido una experiencia parecida con Acosta en Libertad de Sunchales hace algunos años, aunque en esa oportunidad el motivo era entendible porque se iba a Ecuador con una mejor oferta deportiva.

Recordando que previamente se había ido Marcos Quiroga a Gimnasia y Tiro de Salta, la BH está tratando de buscar un futbolista en esa posición de creativo.