Dos bajas en el plantel del "9" Deportes 12 de diciembre de 2020

Luego de la derrota en el partido amistoso frente a Racing de Córdoba surgieron novedades en la preparación de 9 de Julio rumbo al torneo Regional Amateur. Concretamente en cuanto a dos bajas en el plantel que dirige Gustavo Giorgi.

El entrenador dispuso la salida del defensor David Lencina, por cuestiones de rendimiento futbolístico; mientras que el otro jugador que no continuará en el León es el volante ofensivo Adrián Córdoba (ex Quilmes y Unión de Sunchales), que no se presentó a entrenar el día posterior del duelo con la Academia cordobesa. No obstante, trascendió que tuvo un entredicho con el DT cuando lo sustituyó en el encuentro de práctica.

De tal modo habrá que esperar si surge la posibilidad de incorporar alguien como reemplazo de estas bajas.

En tanto, se confirmó que el volante ofensivo Emanuel Casado tiene un desgarro en uno de sus izquiotibiales, mientras que también se encuentra trabajando de manera diferenciada el delantero Braian Noriega.