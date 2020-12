Un Boca alternativo ante Arsenal Deportes 12 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Boca será anfitrión hoy de Arsenal de Sarandí en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo A de la Zona Campeonato de la Copa "Diego Armando Maradona" de la Liga Profesional de Fútbol, en el cual no tendrá en el once titular al delantero Mauro Zárate. El encuentro se jugará a partir de las 19.20 en el estadio Alberto J. Armando, será controlado por el árbitro Darío Herrera e irá televisado por TNT Sports.

Boca viene de empatar sin goles frente a Talleres en Córdoba mientras que luego logró la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores al vencer por penales al Internacional de Porto Alegre y el próximo miércoles visitará a Racing en el partido de ida. El técnico Miguel Ángel Russo decidió no incluir en la lista de concentrados a Zárate, quien en el entrenamiento del jueves sintió una molestia, pero los estudios que le realizaron no revelaron ninguna lesión.

Los probables equipos: Boca: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Gastón Ávila, Emmanuel Mas; Exequiel Zeballos, Leonardo Jara, Diego González, Agustín Obando; Gonzalo Maroni y Franco Soldano. DT: Miguel Ángel Russo.

Arsenal: Maximiliano Gagliardo; Mateo Carabajal, Fabio Pereyra, Gastón Suso, Nicolás Castro; Jesús Soraire, Emiliano Méndez, Lucas Necul, Alejo Antilef; Jhonatan Candia o Ramiro Luna y Lucas Albertengo. DT: Sergio Rondina.



OTROS PARTIDOS

San Lorenzo, que tendrá a los hermanos Ángel y Óscar Romero en el once titular, recibirá a Talleres de Córdoba en un partido de la primera jornada del Grupo B de la Zona Campeonato. El encuentro se disputará a partir de las 21.30 en el estadio Pedro Bidegain, será controlado por el árbitro Fernando Espinoza e irá televisado por Fox Sports Premium.

En este partido se enfrentarán dos rafaelinos, Alejandro Donatti por el local y Tomás Pochettino, en el elenco cordobés.

Los probables equipos: San Lorenzo: Fernando Monetti; Víctor Salazar, Federico Gattoni, Alejandro Donatti, Gabriel Rojas; Lucas Menossi, Diego Rodríguez, Juan Ramírez; Óscar Romero; Ángel Romero y Franco Di Santo. DT: Mariano Soso.

Talleres: Marcos Díaz; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Rafael Pérez, Enzo Díaz; Juan Ignacio Méndez o Francis Mac Allister, Federico Navarro; Diego Valoyes, Tomás Pochettino, Franco Fragapane; Guilherme Parade o Carlos Auzqui. DT: Alexander Medina.



EN ROSARIO Y SANTA FE

Newell´s se enfrentará hoy a Estudiantes de La Plata en un encuentro válido por la primera fecha del Grupo B de la Zona Complementación. El partido se disputará a partir de las 17.10 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, será arbitrado por Néstor Pitana e irá televisado por TNT Sports.

Por su parte, Colón y Gimnasia y Esgrima La Plata buscarán hoy una victoria cuando se enfrenten en Santa Fe en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo B de la Zona Campeonato. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 17.10 en el estadio Brigadier General Estanislao López, contará con el arbitraje de Germán Delfino y será televisado por Fox Sports Premium.