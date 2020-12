Empate en Río Cuarto Deportes 12 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Ayer comenzó la fecha en la Zona Campeonato A con el empate registrado en Río Cuarto entre el local Estudiantes y Platense 1 a 1. Matías Tissera anotó a los 43' del PT para la visita, pero Bruno Sepúlveda igualó a los 3' del complemento.

En lo que tiene que ver con el Ascenso 2, Quilmes se impuso como visitante a Almagro por 1 a 0. El gol fue de Francisco Ilarregui a los 35' del PT.

Hoy jugarán: Ascenso 2, a las 17.10 Dep. Morón vs. Ferro (Fabricio Llobet); Barracas Central vs. Belgrano de Córdoba (Nelson Sosa); Independiente Rivadavia vs. Guillermo Brown (Rodrigo Rivero); Brown de Adrogué vs. Instituto (Yamil Possi); Gimnasia de Jujuy vs. All Boys (Julio Barraza); y Santamarina de Tandil vs. Chacarita (Mariano González); a las 19 Alvarado de Mar del Plata vs. San Martín de San Juan (Pablo Dóvalo).

Ascenso 1: Zona B, a las 19 Sarmiento de Junín vs. Defensores de Belgrano (José Carreras).