Messi y Bielsa en "The Best"

BUENOS AIRES, 12 (NA) - El futbolista Lionel Messi y el entrenador Marcelo Bielsa fueron anunciados ayer como los argentinos finalistas dentro de las ternas para el premio "The Best", con el que la FIFA reemplazó al Balón de Oro. La votación de los finalistas fue abierta al público y se realizó por internet desde la página oficial de la FIFA. Messi defenderá su condición de mejor jugador del mundo -lo ganó en 2019- ante el portugués Cristiano Ronaldo y el polaco Robert Lewandowski.

Ronaldo vuelve a estar nominado y es el único jugador que siempre fue finalista en las cinco ediciones del galardón, donde ganó dos veces: 2016 y 2017, ambas con la camiseta de Real Madrid. Para Lewandowski, por su parte, será la primera ocasión como finalista luego de haber sido parte integral del Bayern Münich que se alzó con con la última edición de la Champions League, además de ganar todo en Alemania.

El ganador del premio se conocerá el próximo jueves 17 de diciembre, en una ceremonia virtual que se llevará a cabo desde Zürich, Suiza, donde está la sede de la FIFA.

En tanto, para Bielsa, será la primera vez entre los finalistas, luego de haber logrado el ascenso con el Leeds United a la Premier League de Inglaterra, como campeón de Segunda División. Sus rivales serán Hans-Dieter Flick (campeón de la Liga de Campeones con el Bayern Múnich) y Jürgen Klopp (campeón de la Premier con el Liverpool).



NO LO PUDO FESTEJAR

Leeds United, que dirige el argentino Marcelo Bielsa, sufrió una dura remontada en casa frente al West Ham, que se impuso 2-1 en el inicio de la duodécima fecha de la Premier League.

En el estadio "Elland Road", el equipo del técnico rosarino empezó ganando gracias a un penal convertido por el polaco Mateusz Klich, pero West Ham, que tuvo al argentino Manuel Lanzini entre los suplentes, primero lo empató a través del checo Tomas Soucek y luego lo dio vuelta con un cabezazo del defensor italiano Angelo Ogbonna. Fue el quinto encuentro sin victoria para el Leeds, que se mantiene en la decimocuarta posición en la tabla, ocho puntos por encima de la zona de descenso.

La fecha de la Premier seguirá este sábado con el cruce entre Wolverhampton -Aston Villa (9:30 hora argentina); Newcastle - West Bromwich (12:00); Manchester United - Manchester City (14:30); y Everton - Chelsea (17:00).