Atlético viaja a Tucumán con una duda en el fondo Deportes 12 de diciembre de 2020 Redacción Por El técnico Walter Otta decidirá en el Jardín de la República si confirma el ingreso de Brundo, y qué marcador central deja el once titular.

El plantel de Atlético de Rafaela viajará en las primeras horas de este sábado hacia Tucumán, donde el domingo desde las 21:30 visitará a San Martín por la tercera fecha del torneo de Transición, en la Zona Campeonato B. El último entrenamiento en nuestra ciudad fue ayer por la mañana en el Monumental, donde el entrenador Walter Otta no confirmó la alineación titular ya que existe una duda en la defensa.

En el intento por mejorar el sector del equipo que se muestra más endeble en este arranque, ingresaría entre los once Stéfano Brundo. Lo que no está definido aún es si dejarían el equipo el juvenil Gastón Tellechea o Fernando Piñero, que entrenaron diferenciado hasta el jueves, pero que este viernes ya se movieron con normalidad junto al resto del plantel. A priori, el primero tendría mayores chances de ir al banco de suplentes. Esto quedaría resuelto en una práctica liviana que se llevará a cabo una vez instalada la Crema en el Jardín de la República.

Más allá de lo concerniente específicamente al equipo que saldrá de entrada en la Ciudadela, estarán viajando los mismos 18 futbolistas que fueron convocados para el partido frente a Tigre.

De tal manera, el posible once titular sería con Guillermo Sara; Lucas Blondel, Stéfano Brundo o Gastón Tellechea, Fernando Piñero y Angelo Martino; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Facundo Soloa y Matías Valdivia; Enzo Copetti y Claudio Bieler.

En el banco de suplentes estarán: Nahuel Pezzini, Tellechea o Brundo, Rodrigo Castro, Alex Luna, Juan C. Esquivel, Guillermo Funes y Germán Lesman.

Cabe acotar que en el encuentro del domingo se estrenará el nuevo sistema lumínico de La Ciudadela.



EL QUE VIENE DESPUES

En la víspera se confirmó que el partido por la cuarta fecha, frente a Villa Dálmine, se disputará el domingo 20 de diciembre a las 17:10 en Campana.