Astudillo Castro: fiscales insisten contra policías Policiales 12 de diciembre de 2020 Redacción Por CON ACUSACIONES A LA JUEZA

BUENOS AIRES, 12 (NA). - Los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolin insistieron ante la jueza a cargo de la causa de la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, con varias medidas de prueba que apuntan a profundizar la investigación sobre un grupo de policías bonaerenses que ya habían sido señalados en el expediente.

Se trata de medidas de prueba que la jueza federal de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, negó en su momento y que ahora los fiscales apelaron ante la Cámara para que se hagan a fin de profundizar la investigación sobre la desaparición del joven, ocurrida el pasado 30 de abril y su posterior aparición sin vida el 15 de agosto último.

El punto en cuestión generó un cruce entre los fiscales y la jueza, y ahora los instructores insistieron ante la Cámara al señalar que la "investigación está plagada de interrogantes".



LAS MEDIDAS

SOLICITADAS

Las medidas solicitadas son, entre otras, un nuevo allanamiento e inspección en el Puesto de Vigilancia Policial de Teniente Origone, donde un perro encontró un amuleto que pertenecía al joven y fue identificado por su madre.

También para que el capitán Alberto González, quien interceptó a Facundo el 30 de abril pasado en el kilómetro 750 de la Ruta Nacional Nº 3, entregue la libreta con anotaciones manuscritas que tenía encima.

Otra de las medidas solicitadas fue realizada al municipio de Villarino, para que entregue una copia digital con información de todas las lectoras de patentes ubicadas en las cercanías del kilómetro 714 de la Ruta Nacional Nº 3.



LOS TELEFONOS

PERSONALES

Los fiscales también reclaman que la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires haga entrega de la totalidad de los teléfonos personales y oficiales que les fueran asignados a los policías que tuvieron participación directa o indirecta en torno al caso.

"Como se puede litigarse eficazmente un caso cuando quien toma las decisiones no cree en el relato de la víctima es una pregunta para la que todavía no tenemos una respuesta clara", señalaron en la presentación los fiscales en referencia a la jueza.



RECUSACION

A LA JUEZA

En las últimas horas, Cristina Castro, la madre de Facundo, recusó a la jueza de Garantías Marrón acusándola de falta de imparcialidad en la investigación, y pidió a través de sus abogados que sea apartada de la causa.

Para la querella familiar, la magistrada no respetó el principio de imparcialidad ni actuó de acuerdo a la normativa constitucional y de los tratados internacionales en derechos humanos.