Escándalo en la Justicia: gravísimas acusaciones a un fiscal federal Policiales 12 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO INTERNET LUIS VIAUT. Un medio periodístico lo denunció.

En esta edición se replica una información periodística, recientemente dada a conocer.

La nota se titula "Coimas en la fiscalía Federal: una estructura aceitada de corrupción judicial".

Una investigación exclusiva de El Tiempo pudo determinar que el pedido de coimas desde la fiscalía federal era moneda corriente desde hace muchos años.

Además de los audios que este medio hizo público, logró reunir mediante una exhaustiva investigación un sin fin de pruebas que demuestran cómo la justicia federal de San Francisco se convirtió en una maquinaria corrupta de recaudación.

En 2009 se nombró al Dr. Luis María Viaut como fiscal para San Francisco, funcionando en conjunto con el Juzgado Federal de Bell Ville, hasta tanto se ponga en funcionamiento el nuevo Juzgado Federal de San Francisco.

Ese fue el primer gran paso para la llegada de la justicia federal, tan anhelada por la ciudad, en una lucha que demandó años.

Su arribo a San Francisco fue festejado por la sociedad y todos creímos que comenzaría una nueva era en la lucha contra el narcotráfico, entre otras cosas, pero once años después la realidad no puede ser más contradictoria: quién debía cuidarnos terminó siendo el verdugo.



ASI EMPEZO

Uno de los primeros casos que pudo documentar este medio data de esa época, cuando apenas puso un pie en la ciudad el flamante fiscal Federal. Por ese entonces detuvieron a dos jóvenes con cocaína en su auto, hijos de un reconocido empresario local del rubro combustibles.

En conjunto con el Dr. Oscar Armando Valentinuzzi -Juez Federal de Primera Instancia de Bell Ville- se le concedió una probation a los hermanos imputados, (pintar el hospital J. B. Iturraspe) a pesar que ya tenían antecedentes.

Fue entonces cuando el fiscal habría recibido el primer "regalo", que fue un viaje al gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, del cual el empresario local, por medio de la firma que representa, era patrocinador.

Otro hecho donde coincidieron con el juez Valentinuzzi de Bell Ville fue en una causa donde un empresario de San Francisco, dedicado a la fabricación de tanques de acero inoxidable estaba siendo investigado.

El mismo había exportado a Bolivia y no había pagado los aranceles aduaneros. El estado inició una demanda y otra vez el juzgado de Valentinuzzi, en conjunto con el Dr. Viaut, habrían archivado la causa a cambio de unos 40 mil dólares y una caja de champagne Don Perignon que fue enviada a su señoría a Bell Ville.



LA LLEGADA DEL

JUEZ GARZON

Con el nombramiento del juez de San Francisco, Dr. Mario Garzón, comenzó un enfrentamiento con el fiscal Luis Viaut. En el año 2013 el juez Garzón prohibió la actuación de la fuerza federal en la ciudad de Frontera Santa Fe.

En ese momento pareció una aberración dicha decisión, pero con el transcurso de los hechos la misma tomó relevancia. Cuando se lo consultó por esta medida al juez, off de récord dijo que temía se hagan negocios con los narcos, más que combatirlos.

El exjuez de San Francisco, actualmente jubilado también denunció a Viaut. Lo hizo ante el juez Rebak, el mismo que autorizó los allanamientos de la semana pasada. La causa no prosperó, fue en los años 2014 y 2015.

Garzón recordó algunas actuaciones del fiscal Viaut en dialogo con el Diario Perfil Córdoba en una nota publicada el último fin de semana. Como ejemplo puso un expediente por robo de efedrina en la localidad de El Tío.

Dijo que sospechaba que hacía "arreglos" con personas de poder y las causas no avanzaban. Pero aquella denuncia no prosperó en los tribunales federales; a decir de Garzón, porque había magistrados que sostenían que eso lesionaba la credibilidad y la imagen de la Justicia.

"Había un modus operandi", insistió, porque Afip llegaba con datos y "a la semana se sabía todo", planteando la hipótesis de que era Viaut quien filtraba la información y hacía naufragar las pesquisas por alguna conveniencia particular.



UN VECINO DE

LEHMANN

Por ese entonces surgió otra causa, que sería luego una de las que mejores dividendos dejó al fiscal y su entramado corrupto. Un vecino de la localidad de Lehmann había comprado una camioneta Ranger Limitd en San Francisco. Cuando realizó la inscripción correspondiente, descubrió que ya estaba inscripta y desde el registro del automotor de Rafaela le sugieren que realice una denuncia.

El damnificado lo hace, cayendo la misma en la fiscalía del Dr. Viaut que vio rápidamente el negocio y ordenó un allanamiento a la empresa local de venta de automotores descubriendo que se habrían adulterado las planillas de 08 en 14 automóviles, estando también involucrado un escribano que trabaja en esa empresa.

Una vez constatada la irregularidad, comienzan tratativas mediante un abogado de San Francisco y los representante de esa empresa. El arreglo habría terminado siendo por la exorbitante suma de 400 mil dólares.

El pago se habría realizado la mitad en dólares y el resto en pesos. Un día sábado se entregó el dinero y el fiscal devolvió la totalidad de la causa que terminó en el fuego.



EN TODAS

Otro hecho donde el fiscal quiso sacar rédito fue con la causa "Gallardo", en donde estaba siendo investigado el dueño de una financiera, (la más importante de San Francisco). Aunque la causa era llevada adelante por el juez Bustos Fierro de Córdoba, las actuaciones en la ciudad de San Francisco era comunicadas a la fiscalía local. Fue en ese contexto en donde se le solicitó dinero para evitar allanamientos, el cual no aceptó pagar.

También otro abogado, Rafael Anit, que fue allanado en la misma causa, realizó una denuncia para que se investigue el accionar de la fiscalía federal San Francisco, aduciendo que se pedían coimas. La misma no prosperó.

El mismo fiscal Viaut mostró esa carta a Julián Medina, director de diario El Tiempo.

Ese momento fue un quiebre en la relación que llevábamos con el fiscal, ya que la información que brindaba era usada para luego extorsionar.



CARNE PODRIDA

EN FRONTERA

El modus operandi del fiscal quedó al descubierto en gran parte con la causa conocida como "carne podrida", donde se desbarató una banda que comercializaba animales muertos y lo distribuían a distintas carnicerías de San Francisco y Frontera.

El fiscal hizo una imponente mediatización de la causa utilizando a los medios, pero nunca se imputó a ninguna persona luego de dos años de investigación.

Muchos de los involucrados ya regresaron a sus antiguos trabajos, mientras que el resto que no habría accedido a "pagar" siguen en la causa, no se le reintegran bienes, aunque no están imputados luego de dos años.

Este medio pudo corroborar que a uno de los involucrados se le solicitó en primer término un millón de pesos, pero como éste le manifestó que no tenía esa suma, luego le pidieron que ceda la titularidad de una vivienda, a cambio de que la causa quede como una contravención y se le devuelvan los bienes secuestrados.

Nunca se pagó e incluso esta persona se presentó al juzgado Federal y manifestó a viva voz lo que ocurría, pero nadie lo escuchó.



OTROS DETALLES

Un dato importante, es que en agosto del 2019, subroga en esta causa el juez de Villa María, el Dr. Roque Ramón Rebak, juez Federal de Villa María (que actualmente investiga a Viaut), en reemplazo al magistrado local Pablo Montesi, que se encontraría de licencia por compensación de feria.

En ese entonces, ya el Juez de Villa María había solicitado al Fiscal Luis María Viaut que justifique “mejor” las acusaciones que pretende realizar en torno al delito de “faenamiento clandestino, envenenamiento de alimentos y graves transgresiones a reglas de salud pública”, que también se especuló podía derivar en una asociación ilícita.

Esto fue publicado por diario El Tiempo, provocó un gran enojo al fiscal.



NUNCA PARO

Las facturas truchas, una investigación que comenzó en la ciudad de Córdoba y tuvo una derivación a nuestra ciudad fue otra muestra como Viuat aprovecho la oportunidad para utilizar su aceitado mecanismo recaudatorio. Involucró a personas que no estaban en un principio, y antes y después de los procedimientos solicitó dinero a cambio de impunidad.

En esta causa a uno de los detenidos se le solicitó 140.000 dólares. Dirigentes, abogados y allegados a la institución que participaron de la negociación corroboraron lo ocurrido a este medio. La coima finalmente no se pagó y desató la ira del fiscal mediante el siempre cercano Darío "Paco" Rivarola, que no escatimó en amenazas.



QUE ASUSTA

Actualmente muchas de estas personas fueron entrevistadas por El Tiempo y muchas de ellas están dispuestos a brindar sus testimonios y las pruebas que poseen a la justicia, aunque el temor a represalias es muy grande.

Desde este humilde medio de comunicación esperamos y deseamos que la resolución de esta cuestión sea inminente y que los responsables tengan el mismo trato que recibiría cualquier persona que actuó fuera de la ley, sin negociados ni privilegios.

Ahora existe una declaración de Viuat en los medios donde involucra a otros funcionarios judiciales de la justicia de Córdoba en una causa narco. Esperamos que dicho hecho esté en la causa que se encuentra en marcha por narcotráfico y que sea investigada a fondo.

Desde este medio seremos lo primeros en investigar lo manifestado y perseguir a los delincuentes vestidos de funcionarios judiciales.

Por eso, a pesar de los miedos lógicos que desde este medio sentimos, por nuestra integridad y la de nuestra familia, se debe desterrar la corrupción de todos los ámbitos, y para eso hace falta el compromiso de todos, más allá del pánico que pueden infundir estas personas -disfrazadas de justicia- que ostentan con un poder casi absoluto y cuentan con una estructura temeraria que lejos de combatir el delito proponen un nueva forma del mismo, ante un sociedad perpleja y asustada.